Chuva de ouro inunda a Espanha... Os bastidores dos ganhos recordes após a conquista da Copa do Mundo

A conquista da seleção espanhola não se limitou a levantar a Copa do Mundo de 2026, mas se estendeu a enormes ganhos econômicos que se refletirão na Federação Espanhola de Futebol, nos jogadores e nas empresas patrocinadoras, depois que essa conquista mundial se tornou o ponto de partida para uma nova fase de receitas financeiras e investimentos.

O jornal espanhol “AS” informou que a Federação Espanhola de Futebol receberá 50 milhões de dólares (cerca de 44 milhões de euros) como prêmio pela conquista do título mundial, além do aumento do valor comercial da seleção e do crescimento das receitas decorrentes dos contratos de patrocínio e publicidade firmados antes do início do torneio.

O jornal acrescentou que o título representa uma oportunidade estratégica para fortalecer a marca da Espanha perante os patrocinadores internacionais, já que as empresas parceiras obterão retorno imediato sobre seus investimentos graças aos milhões de visualizações na TV e ao grande impulso que a seleção alcançou nas plataformas digitais, o que também aumenta as chances de atrair novos parceiros globais no futuro.

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O jornal “AS” destacou que as discussões sobre a crise financeira anteriormente levantadas dentro da Federação Espanhola já são coisa do passado, após ela ter conseguido formar uma rede de patrocínios que inclui 35 empresas, liderada pela Adidas como parceira técnica, além de grandes empresas como Iberó, Mapfre, Iberdrola, Halcón e Movistar, o que proporcionou à Federação uma base econômica sólida antes da conquista da Copa do Mundo.

E a Federação não foi a única beneficiada por esse sucesso, já que o jornal esclareceu que os jogadores receberão 45% do valor do prêmio financeiro pela conquista da Copa do Mundo, ou seja, cerca de 19,67 milhões de dólares no total, o que equivale a cerca de 756 mil euros para cada jogador da seleção de 26 jogadores, além dos rendimentos que recebem de campanhas publicitárias e patrocínios ligados à seleção.

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O jornal concluiu ressaltando que a seleção espanhola se tornou o principal motor comercial da Federação Espanhola de Futebol, depois que sua influência ultrapassou os limites do campo, tornando-se um projeto econômico e social integrado, que reforça a posição do futebol espanhol no cenário mundial e confere à Federação maior poder de negociação com patrocinadores e parceiros comerciais nos próximos anos.