Segundo o Het Nieuwsblad, o capitão da seleção alemã sub-21 garantiu uma generosa participação em uma futura venda ao se transferir do Hannover 96 para o campeão belga: Tresoldi receberia 12% de um eventual lucro com a transferência.

O atacante deixou o Hannover rumo ao Brugge no verão de 2025, por 7,5 milhões de euros. Hoje, é um dos jogadores mais cobiçados da Europa, e o valor de uma possível transferência é estimado em mais de 50 milhões de euros. Segundo informações, o Brugge já havia pedido 35 milhões de euros por ele no verão. O contrato de Tresoldi vai até 2029.

Vários clubes de renome estariam empenhados em contratar Tresoldi. Nos últimos meses, BVB, Inter, Barcelona, Atlético de Madrid, Tottenham Hotspur e Arsenal foram apontados como interessados. Atualmente, porém, o Milan seria o principal interessado em contratar o artilheiro.

A Gazzetta dello Sport informou recentemente que a contratação de Tresoldi se tornou uma prioridade pessoal para o dono do clube, Gerry Cardinale. O norte-americano teria determinado, muito antes da impressionante atuação de Tresoldi, com três gols contra o rival local Inter na Liga dos Campeões, na semana passada, que a direção esportiva sondasse as condições de uma possível transferência. Depois disso, houve contato com os representantes de Tresoldi para avaliar a possibilidade de um acordo.

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Cardinale quer ser informado pessoalmente sobre os avanços. Ainda não está claro, porém, se o clube tentará contratar o jogador de 22 anos em janeiro ou apenas no próximo verão.

Pelas suas características, Tresoldi se encaixa bem no perfil buscado pelo Milan. Após anos de resultados esportivos modestos, o clube quer voltar a montar uma grande equipe. Por isso, o atual quarto colocado da Serie A está de olho em jogadores que já tenham certo nível, mas ainda possuam potencial de evolução. É o que diversos relatórios de observação apontam sobre Tresoldi, segundo a Gazzetta.

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Nicolo Tresoldi é torcedor fanático do Milan

Os rossoneri talvez tenham um trunfo especial na disputa pela contratação de Tresoldi: ele é torcedor fanático do Milan e quer muito vestir a camisa rubro-negra ao longo da carreira, como revelou recentemente seu pai, Emanuele Tresoldi: "Ele se apaixonou por Kaká, Inzaghi e Pato, e era impossível fazê-lo mudar de ideia." Uma transferência para a Inter seria, portanto, difícil: "Não tenho certeza de que ele aceitaria. Sua paixão de torcedor poderia falar mais alto. O sonho dele é vestir a camisa do Milan."

Até agora, Tresoldi conquistou com o Brugge o Campeonato Belga e a Supercopa. Em 70 partidas pelo clube da capital, marcou 32 gols e deu 9 assistências.

A escolha de seu próximo clube, caso ele realmente se transfira, não é a única questão que desperta interesse em torno de Tresoldi atualmente. Também há expectativa por sua decisão sobre jogar pela seleção alemã ou pela Squadra Azzurra. Ele ficou de fora da lista de 44 jogadores do técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, mas, ao mesmo tempo, atuou pela seleção alemã sub-21, pela qual já marcou 16 gols em 27 partidas. Ele pretende decidir seu futuro na seleção apenas após o Campeonato Europeu de juniores, no próximo verão. Por ter mãe argentina, também pode defender a Albiceleste.