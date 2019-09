Chucky Lozano, a arma do Napoli que desafia o Liverpool na estreia da Liga dos Campeões

Com um ano de experiência no time, o atacante do México não ficará impressionado, mesmo contra o atual campeão da competição

Na temporada passada, Hirving Lozano e entraram na fase de grupos da Liga dos Campeões com grandes ambições. O dinheiro ganho ao avançar para a esta etapa do torneio permitiu que o time holandês atraísse o velho amigo de Lozano, Erick Gutierrez, e o então campeão da estava disparando em todos os âmbitos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Então veio o sorteio. Houve festa, as pessoas reclamaram da celebração no Twitter e então chegou a hora de decidir. Quando tudo foi dito e feito, o PSV acabou em um grupo com o , e o , que seria vice-campeão europeu.

Lozano saiu do PSV neste verão, juntando-se ao em um movimento no valor de mais de US$ 40 milhões. Após a disputa do ano passado, é improvável que jogador se preocupe com o grupo do seu novo clube.

Embora existam dois confrontos marcados contra o atual campeão , o primeiro dos quais acontece nesta terça-feira (17) no Stadio San Paolo, os duelos contra e Red Bull Salzburg parecem oportunidades para o Napoli ganhar pontos e passar para a fase eliminatória.

"É um jogo muito difícil, é um ótimo clube com ótimos jogadores", disse Lozano à ESPN sobre o confronto diante do Liverpool. "Eles são os atuais campeões da Liga dos Campeões. Então, você tem que lutar ao máximo e fazer o que o técnico nos pede para fazer da melhor maneira possível".

Essas partidas no ano passado foram ótimas amostras, com Chucky Lozano marcando um gol contra a Inter e outro contra os Spurs na fase de grupos. Mas estava além do PSV, que não venceu nenhum jogo e saiu da competição depois de dois pontos em um grupo da morte.



(Foto: Getty Images)

Agora ele está em um clube onde objetivamente tem mais talento ao seu redor. O clube pode não ser conhecido por sua defesa, mas o setor, liderado por Kalidou Koulibaly, é muito mais forte do que qualquer outro do futebol holandês.

Ao seu lado no ataque, ele tem jogadores como Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Jose Callejon, com Fabian Ruiz logo atrás, no meio-campo.

Embora pareçam competidores por tempo de jogo, Lozano disse que já está se dando bem com todos, citando os atletas que falam espanhol no vestiário e Insigne e Mertens como os jogadores que se tornaram amigos.

É claro que a adaptação fora de campo nunca foi a preocupação para o quieto homem de família na mudança da para a Série A. Este é um jogador que disse que se sentiu um pouco desanimado em sua estreia em casa porque não conseguiu encontrar sua família. Uma vez que ele fez, "começou a gostar" e foi capaz de jogar seu jogo.

"Lozano é um cara humilde. Ele é realmente sério e inteligente, um jogador muito talentoso que só mostrou parte do que pode fazer porque não está aqui há muito tempo", disse o técnico do Napoli, Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva antes da partida.

A questão, na verdade, era como Lozano se encaixaria no sistema de Ancelotti. A resposta não foi necessariamente o que esperávamos, mas os retornos iniciais foram positivos. Depois de duas temporadas jogando quase exclusivamente pelos flancos no PSV, Lozano passou a atuar mais centralizado.

No segundo tempo, contra a , jogo em que Lozano marcou e contribuiu para uma grande disputa, ele jogou como segundo atacante.

Na vitória por 2 a 0 sobre a , no sábado, Lozano conquistou sua primeira partida pelo clube e jogou como um atacante ao lado de Mertens.

O plano de ataque de Ancelotti geralmente é bastante livre, com o que pode ser um 4-2-3-1 ou 4-4-2 no papel, transformando-se em uma coleção de jogadores difíceis de colocar no banco de reservas. Mas é isso que o tático italiano quer, e Lozano se encaixa bem.

Ele pode trabalhar nas entrelinhas para encontrar a bola, como exibido no primeiro gol contra a Sampdoria. Lozano recuou da linha de fundo, conseguiu a posse de bola e lançou Giovanni Di Lorenzo. O lateral direito fez um cruzamento que Mertens finalizou para o gol de abertura do placar.

A jogada pode ter lembrado aos fãs de longa data de Lozano alguns jogos selecionados em seus dias de .

Enquanto a maior parte de seus minutos também estava na ala, houve jogos na Liga dos Campeões da Concacaf e um estranho jogo da Liga MX, no qual Lozano atuou como número 9.



(Foto: Getty Images)

Sua força, no entanto, sempre foi atacar os defensores, forçando-os a fazer uma escolha entre tentar acompanhar a sua velocidade ou derrubá-lo com uma falta. Essa foi a escolha com a qual ele apresentou os defensores da Sampdoria durante grande parte do primeiro tempo, e é por isso que, apesar de jogar apenas 45 minutos em sua estreia e 65 no sábado, ele já é o jogador mais derrubado do Napoli.

Lozano ainda terá 90 minutos completos com o Napoli, disputando os dois jogos para os quais se qualificou para o clube, mas apenas tendo chegado alguns dias antes do jogo da Juve e retornando da data Fifa três dias antes da competição com o Sampdoria.

"Quando cheguei aqui, cheguei quinta-feira cedo e a única coisa que o Mister (Ancelotti) me perguntou era como estava me sentindo. Depois disso, no bate-papo tático, ele me disse que eu iria começar, o que foi uma grande coisa", disse Lozano.

"Eu estava um pouco cansado da viagem, mas me senti muito bem. A única coisa que ele me pediu é jogar, fazer o que ele pede e, acima de tudo, fazer o que eu sei fazer".

Mais artigos abaixo

Ele pode ter minutos significativos na tarde desta terça-feira (17) após suas primeiras apresentações na .

Não importa o que aconteça. No entanto, com a experiência da Liga dos Campeões passada, o novo elenco ao seu lado e o talento e habilidade que possui, não há dúvida de que Lozano será um dos jogadores mais agradáveis de se assistir no torneio nesta temporada.