Chuba Akpom, após um “período difícil” no Ajax: “Quase nos sentíamos culpados por...”

Chuba Akpom passou por um “período difícil” no Ajax, como ele mesmo admitiu em entrevista ao De Telegraaf. Segundo o inglês de 30 anos, o fato de ter sido contratado por Sven Mislintat não ajudou em nada.

O Ipswich Town, apesar do papel modesto de Akpom, foi recentemente promovido para a Premier League. Isso foi uma boa notícia para o Ajax, pois assim o clube pode embolsar 9,3 milhões de euros.

Isso tem tudo a ver com a opção de compra obrigatória incluída no contrato de empréstimo do inglês. “Fico muito feliz com isso”, reage o próprio Akpom. “O Ajax é um clube fantástico. Fico feliz por eles receberem essa quantia e desejo tudo de bom.”

O inglês fala de um “período difícil” e acha que sabe por que a parceria entre as duas partes acabou não dando certo. “O Ajax estava passando por uma grande transição, com muitos jogadores novos, um novo técnico e um novo diretor técnico.”

“Com tantas mudanças, é difícil ter sucesso imediato. Eu gostaria de ter vindo para o Ajax em uma situação estável. Agora, todos os reforços estavam passando por dificuldades”, afirma. Akpom foi um dos doze jogadores trazidos para o clube por Sven Mislintat. Isso não o ajudou, ele admite com franqueza.

“Muitas pessoas o criticavam. Os jogadores contratados por Mislintat quase se sentiam culpados por terem assinado um contrato longo e caro. Isso prejudicou nossa autoconfiança e, na minha opinião, fomos vistos com um olhar ainda mais crítico.”

Mika Godts

O atacante sente falta de jogar no Johan Cruijff ArenA, diz ele. Ele também sente falta de seu ex-companheiro de equipe, Mika Godts. “Ele é meu melhor amigo no futebol. Eu preferiria chamá-lo de família. Conversamos muito e tenho um orgulho incrível dele.”

"Estou ficando cansado de ter que mandar mensagens para ele toda vez que ele se destaca com gols ou assistências", sorri Akpom. "Quando cheguei ao Ajax, o Mika tinha dezoito anos. Todos os dias, depois do treino, fazíamos exercícios extras de chute."

“Agora vejo ele marcando tantos gols e penso: não se esqueça do trabalho duro que dedicamos a isso. É por isso que você está brilhando! O Mika pode jogar em qualquer posição no sistema certo”, opina Akpom. “Ele precisa encontrar um clube da Premier League que combine com ele, que jogue um bom futebol e saiba aproveitá-lo bem.”