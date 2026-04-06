Christos Tzolis: o "garoto de ouro” da Grécia que fracassou na Premier League, mas agora brilha em Bruges

Christos Tzolis continua sendo a contratação mais cara da história do Norwich City, embora o “Golden Boy” grego nunca tenha jogado mais de 800 minutos pelo clube. Agora, o jogador de 24 anos está brilhando na Bélgica e uma transferência de 40 milhões de euros o aguarda.

Na casa da família de Christos Tzolis, não é difícil reconhecer qual quarto é dele. A única porta decorada com um logotipo gigante do PAOK revela inequivocamente onde o grego passa suas noites. Tzolis precisa ter cuidado ao abrir a porta do quarto, pois, caso contrário, as inúmeras medalhas, bandeiras e troféus simplesmente cairiam das prateleiras.

“Este é o meu favorito”, diz Tzolis, de 19 anos, no documentário do PAOK, Golden Boy ("Garoto de Ouro", em tradução para o português), enquanto pega um de seus muitos troféus. "Melhor jogador do torneio juvenil de Istambul", diz a placa impecável. “Por quê? Porque foi o Wesley Sneijder quem me entregou. É por isso que este troféu é o melhor.”

Tzolis se ilumina ao segurar o troféu de 2014 nas palmas das mãos. As muitas lembranças tangíveis fazem deste quarto de infância um lugar especial. Tzolis tinha apenas quatro anos quando, ainda menino, correu pela primeira vez pelos campos gregos. Ele fez isso no Doxa Pentalofos, um time pequeno nos arredores de Tessalônica, cidade na Grécia. Naquela idade, ele se tornou o jogador mais jovem a jogar por aquele time.

Nos bancos de reserva do estádio do Doxa faltam quatro cadeiras de plástico azuis. Na arquibancada faltam mais algumas, e resta apenas um pouco do telhado que cobria a arquibancada. Mesmo assim, Tzolis se sente em casa aqui. “Foi aqui que dei meus primeiros passos no futebol”, diz ele. “Vivi momentos maravilhosos aqui.”

Entre os quatro e os oito anos, ele jogava alegremente na humilde sede do Doxa. Então o PAOK bateu à porta, perguntando se Tzolis gostaria de ingressar na sua base de formação. Obviamente, ele não deixaria seu primeiro clube para trás tão facilmente. “O PAOK me contratou, mas o Doxa queria que eu terminasse a temporada com eles”, relembra o atacante em entrevista ao portal holandês Het Laatste Nieuws.

“Então, aos sábados, eu jogava primeiro pelo PAOK e depois íamos de carro para a outra partida. O intervalo entre os dois jogos era tão curto que eu tinha que trocar de uniforme no carro.” Seus anos de juventude no PAOK ficaram para sempre gravados em sua memória; ele certamente nunca esquecerá um amistoso contra o FC Barcelona. O PAOK recebeu um convite do gigante espanhol para visitar a Catalunha. Mesmo uma década depois, Tzolis ainda fala com entusiasmo sobre isso. “Lembro-me como se fosse ontem!”

“Jogamos contra o Barcelona e vencemos por 2 a 1 – uma experiência incrível. Vimos isso como uma chance de nos destacarmos, porque muita gente estava assistindo ao torneio. Foi exatamente o que aconteceu.” Tzolis marcou um gol espetacular e causou excelente impressão nos olheiros que estavam circulando pela La Masia naquele dia.

“Eu não percebi na hora; só descobri depois. O Barcelona estava interessado, mas eu era muito jovem. No fim das contas, não deu certo.” O talento de Tzolis, no entanto, é inquestionável no PAOK – onde ele já marcou 100 gols em 48 partidas por uma das equipes de base.

Não é de se admirar que os dirigentes do clube tenham ficado profundamente desapontados quando souberam que a família de Tzolis foi forçada a deixar o país devido à grave crise financeira na Grécia. “Durante a crise financeira, as coisas não estavam nada bem para nós em termos de trabalho”, explica o pai de Tzolis. “Por isso decidimos nos mudar para a Alemanha como família.”

Tzolis teve que se adaptar ao novo ambiente, à escola e aos amigos, mas, acima de tudo, ao futebol. Na Alemanha, ele jogou em um nível inferior ao que estava acostumado, nas categorias de base de clubes menos renomados, como o SV Alemannia ou o SC Rosenhöhe. No entanto, a saudade de casa tomou conta da família Tzolis, e assim a família retornou à sua terra natal em 2018.

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Lá, o PAOK o recebeu de braços abertos e, em sua primeira partida juvenil de volta ao solo grego, o veloz atacante – que começou a jogar futebol como lateral-direito – marcou imediatamente três gols. Ele não havia perdido o jeito para o futebol na Alemanha. Ele estreou na equipe principal contra o Olympiacos alguns anos depois e, logo na partida seguinte, marcou seu primeiro gol.

Nas eliminatórias da Liga dos Campeões, ele consolidou seu lugar na escalação titular com dois gols e uma assistência contra o Besiktas. Após 57 partidas pela equipe principal, Tzolis, então com 19 anos, abriu suas asas pela segunda vez. Desta vez, seu destino não era a Alemanha, mas a Inglaterra.

O Norwich City estava disposto a quebrar seu próprio recorde de transferência para tirar o talentoso Tzolis do PAOK. Ele custou ao clube onze milhões de euros. Não deu certo para Tzolis na Premier League. Anos depois, o próprio grego não se incomoda muito com isso. “O que posso dizer sobre isso? Basta olhar para os meus minutos em campo. Hoje, tenho que rir disso. Menos de 800 em uma temporada inteira!”

“Com cinco jogos restantes na temporada, o Norwich já estava matematicamente rebaixado. Você sabe quantos minutos eu joguei nessas cinco partidas? Zero! Mesmo tendo pago muito dinheiro por mim, sabe. Ainda sou a contratação mais cara do clube até hoje. Na Inglaterra, aprendi que o futebol pode ser feio. No PAOK, tudo sempre saía do jeito que eu queria.”

É uma lição valiosa, diz Tzolis, que foi emprestado ao time holandês FC Twente na temporada seguinte. Ron Jans, então técnico em Enschede, está “absolutamente encantado” com a chegada do jogador. A alegria dura pouco. Tzolis ainda luta contra uma lesão no joelho e não consegue tirar Virgil Misidjan da equipe titular.

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Cabia a Jans decidir: o Twente deveria encerrar o empréstimo? Sim, achou o técnico. “Ponderamos as opções e eu percebia que o rapaz estava meio desanimado. Ele tinha se lesionado e suas participações como reserva depois disso também foram muito difíceis. O aspecto humano também é importante”, disse Jans ao1Twente.

Esses são os anos mais difíceis de sua carreira. Tzolis está sempre alegre, feliz e simpático. “Essa é apenas a minha natureza. Olha, como jogador de futebol você tem uma vida fantástica. Transformei meu hobby em profissão e realizei quase todos os meus sonhos ainda jovem.”

Uma segunda passagem por empréstimo tem como objetivo colocá-lo de volta nos trilhos. Tzolis voltou à Alemanha, desta vez para o Fortuna Düsseldorf, da segunda divisão. Com 22 gols (e 7 assistências também), o ponta-esquerda emergiu como artilheiro ex aequo do campeonato. A grande cicatriz: a dolorosa falha na promoção. A vantagem de 3 a 0 contra o VfL Bochum, em parte graças a duas assistências de Tzolis, foi completamente desperdiçada na partida de volta.

Naturalmente, o Fortuna exerceu a opção de compra estipulada no contrato de empréstimo de Tzolis, embora o time da segunda divisão não tivesse chance de manter o grego no clube. Três dias depois, ele se transferiu para Bruges, com o Club Brugge pagando 6,5 milhões de euros. Após seis meses na Bélgica, ele realmente se deu bem.

No ano de 2025, Tzolis marcou 25 gols e deu 23 assistências. Com essas estatísticas incríveis, ele fica atrás apenas de Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland, Vangelis Pavlidis e Michael Olise. Ofertas superiores a 30 milhões de euros foram recusadas imediatamente pelo clube belga, que busca maior lucro com sua jovem estrela.

“Christos é alguém que prova seu valor semana após semana”, disse o ex-técnico do clube, Nicky Hayen. “Não apenas em termos de estatísticas ou de suas jogadas perigosas. Mas sua mentalidade também o torna um grande trunfo. Ele se encaixa muito bem no elenco. Um profissional exemplar com quem você gostaria de trabalhar todos os dias.”

Seus pais não poderiam concordar mais. “Ele é determinado e mantém os pés firmemente no chão. É um rapaz tranquilo que trabalha duro”, diz sua mãe sobre seu Golden Boy. Ela logo acrescenta: “E ele é exigente com a comida!” Tzolis mal pode negar isso.

“No verão passado, quando eu tinha acabado de chegar aqui, fomos para um campo de treinamento na Holanda. Havia tzatziki [molho de iogurte e ervas comumente usado na culinária grega] na mesa todas as noites. Acho que fui o único que não comeu. E todo mundo ficou rindo. Desde então, começaram a me chamar de ‘Tzatziki’.”

A imprensa belga também consegue traçar um retrato bastante preciso de “Tzatziki”. “Ele é um rapaz adorável e simpático, mas gosta de estar sob os holofotes. De brilhar em campo e receber reconhecimento fora dele.” Por isso, quando Tzolis ficou de fora da Chuteira de Ouro em janeiro, ficou “absolutamente arrasado”.

“Estou decepcionado? Sim, estou. Porque, sinceramente, eu não esperava isso de jeito nenhum”, disse o grego depois que Ardon Jashari levou o prêmio. Na Bélgica, os jornalistas falam de uma “queda drástica de rendimento”. “Desde que perdeu a Chuteira de Ouro, ele vem enfrentando dificuldades mentais. Isso dá para ver não só em suas atuações, mas também em seu rosto.”

No entanto, agora as estatísticas e Tzolis voltaram a estar em sintonia. Com três gols e duas assistências nos últimos quatro jogos do campeonato – além de um gol na partida da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid –, a fase ruim parece ter chegado ao fim. Ao que parece: Tzolis realmente não gosta de quedas de rendimento.