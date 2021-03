Christos Tzolis: 'garoto de ouro' da Grécia pode ser reforço milionário do Manchester United

Ponta de 19 anos tem ótimos números na temporada e interessa também ao Borussia Dortmund

O futebol grego, em termos internacionais, não é um dos melhores há um bom tempo.

Desde que o país alcançou o mata-mata da Copa do Mundo de 2014, os ex-campeões europeus viram sua forma despencar, com aquela corrida no Brasil marcando a última vez que eles chegaram a um grande torneio.

Deixaram de ser constantes classificados para Eurocopa e Copa do Mundo, que em algumas oportunidades chegou até a figurar no top 10 do ranking de seleções, para jogar na terceira divisão da Liga das Nações da Uefa ao lado de Moldávia e Kosovo.

A Grécia ocupa o 53º lugar no ranking de seleções, e apesar do empate com a Espanha na abertura das Eliminatórias para a Copa do Mundo, se classificar para jogar o mundial no Qatar parece um alvo difícil, com a Suécia também em seu grupo.

Mas se o cenário atual não é favorável, há esperanças de que um novo grupo de talentos possa virar a sorte do país na próxima década.

O líder desse potencial grupo de joias é o ponta do PAOK Christos Tzolis, um jogador que já foi apelidado de "Garoto de Ouro" por torcedores e imprensa local.

Embora tenha completado 19 anos em janeiro, Tzolis já tem seis partidas com a seleção principal de seu país desde sua estreia em outubro de 2020, contra a Áustria.

Sétimo jogador mais novo a atuar por sua nação, ele deixou uma boa impressão logo em seu segundo jogo, ao marcar um gol contra o Chipre, em novembro,

Tal gol foi apenas um dos 17 que ele soma por clube e seleção nesta temporada. Tzolis está emergindo como um dos talentos mais empolgantes da Europa após impressionar tanto em jogos nacionais quanto em continentais.

Ele também já distribui 10 assistências, levando equipes como Manchester United, Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach a mostrar interesse em seu futebol pouco antes da janela de transferências do verão europeu.

"Eu estou honrado que clubes tão grandes estejam interessados em mim", Tzolis disse recentemente em entrevista à PAOK TV.

"Eu suo jogador do PAOK. Quero melhorar e quero terminar o ano o melhor possível".

Tzolis começou sua trajetória no PAOK com apenas oito anos de idade, em 2010, após quatro anos com o time local Doxa Pentalofos.

Em pouco tempo ele já fez seu nome conhecido, com uma performance em especial quando seu time visitou o Barcelona para um amistoso do sub-12.

Embora muito olheiros apostassem em uma vitória fácil dos mandantes, Tzolis inspirou seu time a uma vitória por 2 a 1 anotando um gol de fora da área para abrir o placar para o PAOK.

"Eu trabalho na Espanha há anos, e as categorias de base deles nunca tinham visto uma criança com um talento tão instintivo", Christodoulos Alexandrou, agente que levou Tzolis para o PAOK, contou à rádio grega Metropolis 95.5.

"Marcar gols é fácil para ele, ele tem isso em seu DNA. Ele é uma criança calma que sempre teve os pés no chão".

Tzolis deixou o PAOK em 2016, mas não foi por uma transferência. Ele teve que se mudar para a Alemanha devido a problemas familiares e passou dois anos atuando em times de menor expressão antes de retornar para a Grécia.

Foi então que ele explodiu, anotando 29 gols em 25 partidas pelo time sub-17 do PAOK em 2018/19 antes de brilhar com 19 tentos em 23 jogos no time sub-19 na temporada seguinte.

"Ele não voltou da Alemanha na melhor forma, mas o PAOK se aproveitou da situação para dar a ele uma oportunidade de mostrar o que ele é hoje", Angel Zazopoulos, que treinou Tzolis durante três anos no PAOK, disse à Gazzetta.gr.

"Ele é um raro jogadores que tem todos os atributos necessários. Certamente terá um grande desenvolvimento em sua carreira".

Tal forma nas categorias de base fizeram Tzolis receber oportunidades de treinar com o time principal em janeiro de 2020, mas foi somente após o fim da paralisação pela pandemia que ele conseguiu fazaer sua estreia, saindo do banco para ganhar alguns minutos na derrota contra o Olympiacos.

Em seu segundo jogo, assim como foi com a camisa da seleção grega, ele balançou as redes, desta vez contra o OFI - seu único tento em nove partidas até do fim da temporada.

Mas quaisquer preocupações de que ele teria dificuldades com a ascensão ao jogo masculino foram dissipadas no jogo de abertura do PAOK na atual campanha.

Enfrentando o Besiktas nas eliminatórias da Liga dos Campeões no final de agosto, Tzolis marcou duas vezes e ajudou um terceiro na vitória da equipe grega por 3 a 1.

Apesar de terem caído na Liga Europa, a sensação adolescente ambidestra - que em grande parte joga na esquerda e foi comparado a Timo Werner devido ao seu ritmo e habilidade de finalização - provou ser uma ameaça na competição secundária de clubes do continente, como Tzolis marcou três vezes e deu duas assistências na fase de grupos.

Ele manteve essa forma em 2021, onde marcou um gol a cada dois jogos nas competições gregas desde a virada do ano, e embora o título no campeonato esteja além do PAOK, o time chegou às semifinais da Copa da Grécia graças a cinco gols em três partidas do talismã adolescente.

"No começo do ano, eu não esperava nada como isso", disse Tzolis. "Meu objetivo era ter o máximo de jogos possíveis com o time".

"Eu agradeço aos treinadores por essa confiança, e pelos gols, agradeço meus companheiros pelas assistências!".

Ainda é incerto o que acontecerá com Tzolis no fim da temporada. Além dos grandes times de Inglaterra e Alemanha, o clube belga Brugge já teve uma proposta recusada e deve tentar assinar com o garoto de novo neste verão europeu.

Qualquer outro clube interessado em assinar com o garoto terá que desembolsar cerca de 20 milhões de euros (135 milhões de euros). O contrato de Tzolis no PAOK dura até 2024 e não contém uma cláusula.

"Eu gosto muito da liga inglesa", Tzolis disse em um evento online para torcedores do PAOK em fevereiro quando perguntado sobre seu futuro. "O nível é alto e ceio que a liga alemã está em um nível alto também. Eu escolheria essas duas ligas (para jogar)".

Se ele chegar ao nível mais alto, a Grécia certamente terá um jogador de ataque para formar uma equipe ao seu redor. Saber se eles poderiam tirar vantagem dessa situação é outra coisa.

"Quando ele amadurecer, terá um papel de liderança", explicou Zazopoulos. "O maior problema em relação ao desenvolvimento de jovens jogadores com tal talento é que na Grécia não encontramos uma maneira de usá-los."

Dado o potencial de Tzolis, é melhor que o futebol grego comece a aprender a melhor forma de utilizar seu talento, e rapidamente.