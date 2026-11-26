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O Bayern de Munique enfrenta uma grave crise de lesões que tirou de ação vários jogadores importantes do time principal, incluindo o atacante Harry Kane. Apesar do aumento no número de desfalques, o diretor esportivo Christoph Freund indicou que o clube alemão dificilmente fará contratações na próxima janela de inverno.

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Crise no ataque atinge o Bayern de Munique

O Bayern de Munique enfrenta dificuldades para montar o time para os próximos jogos, com vários jogadores de destaque fora do elenco . Kane deve ficar afastado por um longo período após passar por uma cirurgia devido à ruptura de um ligamento da sindesmose do tornozelo esquerdo , enquanto Michael Olise, Serge Gnabry e Alphonso Davies também estão indisponíveis. A lista de desfalques inclui ainda Ismael Saibari e o veterano goleiro Manuel Neuer, deixando o elenco com poucas opções em diferentes setores.

Em entrevista à DAZN, Freund não escondeu a gravidade da situação. O diretor esportivo observou que a concentração de lesões no setor ofensivo prejudicou especialmente a flexibilidade tática do time nas últimas semanas. "É claro que a situação está difícil no momento, não precisamos fugir do assunto, porque afeta muitos jogadores que atuam em posições semelhantes no ataque", disse ele, segundo o BILD.

Sem planos de reforços para janeiro

Embora aumente a pressão externa para que o clube busque no mercado alguém capaz de suprir os gols de Kane, Freund insiste que não haverá uma série de contratações. A diretoria acredita que a volta dos jogadores com previsão de recuperação mais rápida será suficiente para estabilizar o time, sem a necessidade de reforços de emergência em janeiro. A posição indica confiança no elenco atual para atravessar bem o período de inverno.

"Esperamos que todos os jogadores voltem bem, alguns mais rápido e outros um pouco depois. Por isso, não planejamos fazer nada de grande porte", explicou o diretor esportivo. Ele ressaltou que o foco do clube está na recuperação dos atletas, não em soluções externas. "Esperamos que, nas próximas semanas, já tenhamos uma situação um pouco diferente em relação aos jogadores disponíveis", acrescentou, indicando que o departamento médico trabalha intensamente para recuperar os atletas lesionados.

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Previsão de retorno dos jogadores

Há motivos para otimismo para o líder da Bundesliga, já que vários jogadores estão perto de voltar a atuar. Michael Olise pode entrar em campo já neste fim de semana, contra o Hamburgo, o que daria ao time um reforço necessário pelos lados do campo. O canadense Alphonso Davies também avança na recuperação e deve voltar a ser relacionado para uma partida até meados de dezembro, aliviando parte das atuais preocupações defensivas.

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No entanto, a torcida terá de esperar mais pelo retorno de outros nomes importantes. Serge Gnabry dificilmente voltará a disputar uma partida oficial antes do fim da pausa de Natal, enquanto Manuel Neuer mira a primeira semana de janeiro para retornar de uma lesão no pé. Esses retornos em momentos diferentes sustentam a convicção de Freund de que o elenco voltará a ter opções sem que o clube precise gastar demais em um mercado de meio de temporada que costuma ser difícil.

Confiança no elenco atual

Apesar da falta de opções especializadas em certas funções, a direção do clube segue satisfeita com os resultados alcançados pelas escalações improvisadas. Jogadores tiveram de atuar fora de suas posições preferidas para ajudar o time, uma disposição elogiada publicamente por Freund. Esse esforço coletivo permitiu ao Bayern manter o ritmo no campeonato, apesar da ausência de estrelas que normalmente fazem parte do time titular.

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Freund encerrou sua avaliação reafirmando a confiança na qualidade dos jogadores à disposição de Vincent Kompany. "Com o elenco que temos atualmente, contamos com jogadores muito, muito bons. Talvez nem sempre atuem nas melhores posições, mas ainda assim conseguimos somar muitos pontos", observou.