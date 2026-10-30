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Gerry Cardinale, chefe da RedBird Capital Partners, confirmou que sua empresa de investimentos estuda uma possível aquisição do Al Nassr, gigante da Liga Saudita. O empresário americano, que já tem em seu portfólio o Milan, clube do astro da seleção dos Estados Unidos Christian Pulisic, e o Toulouse, foi apontado como interessado em comprar o clube atualmente liderado por Cristiano Ronaldo.

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Cardinale estuda a compra do Al-Nassr

A gestora de investimentos americana RedBird Capital Partners estuda comprar o Al-Nassr, clube que atualmente pertence ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e tem como capitão o atacante português Ronaldo.

Segundo relatos, o plano de aquisição pode fazer com que o jogador de 41 anos se torne coproprietário do clube ao qual chegou em 2023. A RedBird já tem experiência em investimentos no futebol: comprou uma participação majoritária de 85% no Toulouse, da França, em 2020, antes de concluir a aquisição do gigante italiano AC Milan dois anos depois.

Se concretizada, a compra criaria uma rede multiclubes que reuniria Pulisic, destaque do AC Milan, e o icônico Ronaldo.

“Gostaria de conhecer Ronaldo”

Em entrevista à Gazzetta dello Sport sobre os relatos da possível aquisição, Cardinale admitiu seu interesse, mas ressaltou que as negociações ainda estão em fase inicial.

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“Houve conversas para avaliar a oportunidade envolvendo o Al-Nassr, e fui procurado para analisar a possibilidade, mas estamos em uma fase preliminar. Trabalho muito no Oriente Médio”, revelou Cardinale.

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O dirigente da RedBird também falou sobre a possibilidade de colaborar com Ronaldo, cujo contrato de jogador na Arábia Saudita vai até junho de 2027, e manifestou interesse em entender os planos de longo prazo do atacante.

“Gostaria de conhecer Ronaldo porque tenho curiosidade de saber o que ele pode querer fazer quando se aposentar e qual poderá ser seu futuro envolvimento com o clube saudita. Vou continuar avaliando as possibilidades de administrar vários clubes, embora já tenha o Toulouse e o AC Milan”, acrescentou Cardinale.

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Um alienígena em busca de um feito histórico

Em campo, Ronaldo segue em grande fase. O experiente atacante se aproximou da marca de 1.000 gols na carreira ao marcar três vezes na vitória do Al-Nassr por 5 a 3 sobre o Al-Kholood, na quinta-feira, pelo Campeonato Saudita. Agora, faltam apenas 15 gols para ele alcançar a marca histórica.

O boxeador Oleksandr Usyk acompanhou a partida de oito gols e descreveu o prolífico atacante com apenas duas palavras: “um alienígena”.

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Após a vitória, o capitão do Al-Nassr foi às redes sociais para comemorar seu feito mais recente. “Grande vitória, grande atuação da equipe”, publicou Ronaldo. “Feliz por ajudar com três gols!”

Perto de uma marca histórica

Com Ronaldo cada vez mais próximo da marca inédita de 1.000 gols, as atenções estarão voltadas à sua sequência de gols no Campeonato Saudita. Fora de campo, as conversas preliminares da RedBird determinarão se a ambiciosa aquisição avançará, o que pode abrir caminho para uma parceria na direção do clube entre Cardinale e um dos maiores jogadores da história do futebol após a aposentadoria do atacante.