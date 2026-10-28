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Christian Pulisic, principal nome da seleção dos Estados Unidos, está prestes a dar um grande impulso ao Milan ao acertar sua permanência no clube a longo prazo. O atacante de 28 anos teria chegado a um acordo para uma importante renovação de contrato que prolongará sua passagem pelo San Siro por mais quatro anos.

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Pulisic prolonga permanência no San Siro

O jogador da seleção dos Estados Unidos está prestes a assinar um novo contrato que o manterá na Itália até 2031, segundo a ESPN. Seu contrato atual tinha término previsto para junho de 2027, mas ele optou por acrescentar mais quatro anos à sua permanência. O anúncio oficial do gigante da Serie A é esperado para os próximos dias.

Um destaque do Milan

Pulisic vive uma ótima fase desde que chegou ao San Siro, em 2023. O Milan pagou ao Chelsea cerca de € 22 milhões para contratá-lo, superando o interesse de Juventus, Lyon e Galatasaray. A transferência deu um novo rumo à carreira do jogador após lesões prejudicarem sua trajetória em Stamford Bridge, onde ele havia conquistado a Champions League em 2021.

Na Itália, o jogador de 28 anos se consolidou como uma força no ataque. Ele soma 44 gols e 28 assistências em 141 partidas por todas as competições. O desempenho fez com que o ex-jovem talento do Borussia Dortmund terminasse a temporada 2024-25 como artilheiro do Milan.

O plano tático de Amorim

O atacante teve um início difícil na atual temporada nacional e perdeu a maior parte da pré-temporada do Milan devido a uma lesão sofrida durante a Copa do Mundo de 2026. No entanto, voltou a integrar o elenco sem dificuldades sob o comando do novo técnico Ruben Amorim. Pulisic agora é peça central no esquema de Amorim e atua tanto aberto pelas pontas quanto pelo centro, como camisa 10.

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O sucesso no clube acompanha sua importância na seleção. Pulisic soma 33 gols em 90 jogos pela seleção dos Estados Unidos e disputou as Copas do Mundo de 2022 e 2026. Eleito quatro vezes Jogador do Ano no futebol masculino pela U.S. Soccer, ele segue como a principal referência da equipe nacional.

Um legado consolidado na Itália

Com seu futuro no clube a longo prazo agora definido, Pulisic pode se concentrar inteiramente na busca do Milan por grandes títulos. Sob a orientação de Amorim, espera-se que o norte-americano mantenha sua alta produtividade nas competições nacionais e europeias. Ao entrar nos melhores anos da carreira, ele consolida com o novo acordo sua condição de peça fundamental no projeto do Milan.