Christian Eriksen se pronuncia pela primeira vez sobre o desmaio

Christian Eriksen se pronunciou pela primeira vez sobre o terrível incidente de domingo, quando o dinamarquês de 34 anos passou mal repentinamente durante o amistoso contra a Ucrânia. O meio-campista foi levado ao hospital, mas já tranquilizou seus fãs: ele está bem, dadas as circunstâncias, e já está de volta em casa com sua família.

Eriksen afirma que o incidente teve um grande impacto sobre ele e seus entes queridos. Ao mesmo tempo, ele ressalta que a situação foi diferente daquela ocorrida durante a Euro 2021, quando sofreu uma parada cardíaca durante uma partida contra a Finlândia e precisou ser reanimado em campo.

“Quero que todos saibam que estou bem e que estou em casa com minha família”, escreve Eriksen no Instagram. “Como vocês provavelmente podem imaginar, receber um choque do meu CDI teve um grande impacto em mim e na minha família. No entanto, quero tranquilizar a todos de que esta foi uma situação diferente daquela que ocorreu em 2021. Sinto-me bem e minha recuperação já começou.”

O meio-campista também expressa sua gratidão a todos que o ajudaram após seu desmaio. Ele se dirige não apenas aos jogadores e à equipe médica que entraram em ação imediatamente em campo, mas também aos especialistas que o acompanharam nos últimos anos.

“Além do apoio e da ajuda de todos os jogadores e da equipe médica em campo, também sou imensamente grato aos médicos que há anos cuidam de mim e do meu coração”, continua Eriksen. “Graças à expertise deles, meu CDI fez exatamente o que foi projetado para fazer: me proteger no momento em que eu precisei.”

Na manhã de segunda-feira, o médico da seleção Morten Boesen, que salvou a vida de Eriksen durante o Euro 2021, já trouxe uma atualização positiva. Segundo o médico, o meio-campista está de bom humor.

Boesen, no entanto, ainda não quis se pronunciar sobre o futuro esportivo de Eriksen. A questão de saber se o futebol de alto nível ainda é responsável para o experiente meio-campista, o médico da seleção deixa expressamente a cargo dos cardiologistas envolvidos.

O próprio Eriksen está focado em outras coisas por enquanto. “No momento, meu foco é me recuperar, passar tempo com minha família, sair de férias e jogar futebol com meus filhos”, conclui ele em sua mensagem, que termina com um coraçãozinho.

A Dinamarca não participará da Copa do Mundo neste verão e só voltará a entrar em campo em setembro, na Liga das Nações. O amistoso contra a Ucrânia foi definitivamente interrompido no domingo, quando os dinamarqueses estavam vencendo por 2 a 1, após o incidente envolvendo Eriksen.







