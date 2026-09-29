O comentarista esportivo tunisiano Issam Chaouali explodiu de raiva após o empate da seleção de seu país com Botsuana por 2 a 2, no estádio Hammadi Agrebi, em Radès, pela segunda rodada das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

A Tunísia segue na liderança do Grupo 8 provisoriamente, com dois pontos, antes da realização da partida entre Líbia e Uganda, amanhã, terça-feira.

Este é o segundo empate da seleção tunisiana, após o resultado diante de Uganda (1 a 1), prolongando a busca pela primeira vitória sob o comando do novo treinador Moïn Chaâbani.

Chaouali disse, com pesar, durante seu comentário sobre a partida pela rede beIN Sports, nos minutos finais: "Não se pode comparar esses jogadores com nomes como Mehdi Nafti, Nabil Taïder, Adel Chedli e Chaouki Ben Saada... Parem de brincar com a história do futebol tunisiano".

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E acrescentou: "Não sou especialista, mas depois de todos esses fracassos, mesmo que vencêssemos hoje, seria preciso dispensar a maior parte do time e escolher outros nomes, e então ter paciência e fazer sacrifícios. No fim, a resposta está clara já no título: as coisas não vão melhorar", comparando a situação atual a "doses leves de oxigênio, seguidas de grandes crises respiratórias", enfatizando: "É preciso uma solução definitiva, e não analgésicos".

E prosseguiu criticando as motivações de alguns jogadores para se juntarem à seleção: "Hoje, a maioria dos jogadores que se juntam à seleção busca apenas acrescentar o rótulo de jogador internacional ao seu currículo, para melhorar suas chances profissionais".

Chaouali considerou que o nível da seleção abre a porta para qualquer jogador se juntar às suas fileiras, dizendo: "Qualquer tunisiano, diante desse espírito e desse desempenho fraco, sente que também poderia entrar na seleção tunisiana", especialmente porque Botsuana ocupa a 150ª posição no ranking mundial.

Após o apito final da partida, Chaouali manteve suas críticas, dizendo: "A partida de Radès termina em enorme decepção. Juro que, se nos dessem mais uma hora, não marcaríamos. Depois de dois pontos, a seleção tunisiana continua em queda livre no futebol africano, e sua chegada à Copa Africana de Nações está mais ameaçada do que nunca".

E concluiu: "Por fim, digo: enorme decepção, mas esse é o limite das possibilidades; contudo, são necessárias reformas", enfatizando que continuar nesse caminho não trará resultado.

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