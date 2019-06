Choro e recusa a recomeçar o jogo: Camarões reclama do VAR na Copa do Mundo Feminina

Camarões teve um gol anulado pelo VAR e viu a Inglaterra marcar após ajuda do árbitro de vídeo em partida das oitavas de final

A relação de com o VAR neste domingo (23) foi das mais problemáticas desta .

Durante a partida de oitavas de final contra a , as jogadores camaronesas por duas vezes se recusaram a aceitar as decisões tomadas pela árbitra chinesa Qin Liang junto da equipe do VAR.

A Inglaterra venceu a partida por 3 a 0 e irá enfrentar a Noruega nas quartas de final.

No segundo gol da Inglaterra, ainda no fim do primeiro tempo, Ellen White colocou a bola para dentro do gol e a bandeirinha marcou impedimento da atacante. A checagem do VAR, porém, indicou que a posição era legal e o gol foi validado.

Após um replay no telão do estádio, as camaronesas tentaram argumentar que o gol não deveria ser validado e se recusaram a recomeçar a partida por alguns minutos.

No segundo tempo Camarões chegou a diminuir a desvantagem para 2 a 1, mas o gol africano foi anulado após o VAR indicar um impedimento.

Novamente as atletas hesitaram em recomeçar o jogo, discutiram com a árbitra e algumas jogadoras até chegaram a chorar em campo, sendo consoladas e convencidas a voltar ao jogo pelo técnico Alain Djeumfa.

MAIS POLÊMICAS: CUSPE E EMPURRÃO

Como polêmica pouca é bobagem, outros lances também causaram furor de jogadoras, torcedores e das redes sociais.

O primeiro gol inglês foi marcado em um tiro livre indireto quase dentro da pequena área após recuo de bola agarrado com a mão pela goleira camaronesa Annette Ngo Ndom.

One of the more unusual goals you'll see at the #FIFAWWC this year! #ENGCMR 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇨🇲 pic.twitter.com/eaABOXrg7I — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) June 23, 2019

O lance, mesmo que polêmico e de difícil interpretação, não é revisável pelo VAR por não ser uma jogada de gol, agressão, cartão vermelho ou identificação errada de jogador. As jogadoras de Camarões argumentaram que não foi um recuo, mas um domínio que escapou.

Ainda na primeira etapa as jogadoras inglesas reclamaram de uma cotovelada e uma cusparada de uma jogadora rival. Nesse caso o VAR poderia agir, mas mesmo com imagens da TV nada foi feito.

this is disgusting. VAR needs to be used properly and effectively because this should be a straight red. pic.twitter.com/qf7o6bWLGn — Autumn 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@wntbronze) June 23, 2019

No segundo tempo ainda houve um estranho lance onde a volante Yango empurrou a árbitra chinesa, que até olhou torto para a camaronesa, mas deixou passar como se estivesse sido sem querer.