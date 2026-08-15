O Bayern de Munique sofreu um golpe preocupante durante seus preparativos finais para o início da nova temporada, depois que o austríaco Konrad Laimer, meio-campista da equipe, sofreu uma lesão que o obrigou a deixar o amistoso contra o Leipzig poucos minutos após o seu início.

De acordo com o site "Bayern Inside", Laimer sofreu a lesão durante o amistoso disputado neste sábado, após sentir dores na região da coxa e do joelho em uma disputa de bola, não conseguindo dar continuidade ao jogo apesar de ter tentado permanecer em campo.

A comissão técnica do Bayern de Munique não demorou muito para tomar a decisão de substituir o jogador, já que Laimer recebeu atendimento antes de deixar o gramado em razão da lesão, e o francês Sacha Boey entrou em seu lugar, após cerca de apenas 10 minutos do início da partida.

A lesão chega em um momento inoportuno para Laimer, que conta com a confiança da comissão técnica do Bayern de Munique, especialmente por ter renovado seu contrato com o clube recentemente e por fazer parte do time titular no qual a equipe se apoiou em seus últimos jogos preparatórios para a nova temporada.

A torcida do Bayern de Munique aguarda os resultados dos exames médicos aos quais o jogador será submetido para determinar a natureza da lesão, sua gravidade e o tempo provável de ausência, em um momento em que a equipe corre contra o tempo para atingir o máximo grau de prontidão antes do início das competições da nova temporada.