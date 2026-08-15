Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

Traduzido por

Choque precoce: astro do Bayern de Munique deixa amistoso contra o Leipzig após 10 minutos

Bayern de Munique x Leipzig
Bayern de Munique
Leipzig
Amistosos de clubes
K. Laimer
Alemanha
Áustria

Não é Musiala

O Bayern de Munique sofreu um golpe preocupante durante seus preparativos finais para o início da nova temporada, depois que o austríaco Konrad Laimer, meio-campista da equipe, sofreu uma lesão que o obrigou a deixar o amistoso contra o Leipzig poucos minutos após o seu início.

De acordo com o site "Bayern Inside", Laimer sofreu a lesão durante o amistoso disputado neste sábado, após sentir dores na região da coxa e do joelho em uma disputa de bola, não conseguindo dar continuidade ao jogo apesar de ter tentado permanecer em campo.

A comissão técnica do Bayern de Munique não demorou muito para tomar a decisão de substituir o jogador, já que Laimer recebeu atendimento antes de deixar o gramado em razão da lesão, e o francês Sacha Boey entrou em seu lugar, após cerca de apenas 10 minutos do início da partida.

A lesão chega em um momento inoportuno para Laimer, que conta com a confiança da comissão técnica do Bayern de Munique, especialmente por ter renovado seu contrato com o clube recentemente e por fazer parte do time titular no qual a equipe se apoiou em seus últimos jogos preparatórios para a nova temporada.

A torcida do Bayern de Munique aguarda os resultados dos exames médicos aos quais o jogador será submetido para determinar a natureza da lesão, sua gravidade e o tempo provável de ausência, em um momento em que a equipe corre contra o tempo para atingir o máximo grau de prontidão antes do início das competições da nova temporada.

Amistosos de clubes
Heidenheim crest
Heidenheim
HDH
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Copa da Alemanha
Eintracht Trier crest
Eintracht Trier
ETR
Leipzig crest
Leipzig
RBL
Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google