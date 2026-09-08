Momento extremamente amargo para o BVB e Karetsas. O veloz ponta grego se sentou de repente no gramado, sem qualquer contato, aos 23 minutos no Signal Iduna Park. Antes disso, ele ainda havia feito um drible absolutamente normal e dado um passe. Depois, porém, levantou o braço e pediu atendimento.

"Quando os médicos nem olharam para as pernas, mas foram direto para a parte superior do corpo, senti um calafrio percorrer a espinha. Uma situação dessas não desejamos a ninguém. São imagens muito duras que tivemos de ver", explicou o ídolo do clube de Dortmund, Mats Hummels, como comentarista da Prime Video.

Agora, Karetsas está a caminho do hospital. Como informou o BVB, ele reclamou de "problemas circulatórios". Os aurinegros também puderam dar um primeiro alívio: "Kosta está bem dentro das circunstâncias." Agora, novos exames devem ser realizados.

Grande azar: quem está lesionado no BVB neste momento?

Para o BVB, uma ausência mais longa de Karetsas seria um duro golpe. O reforço Giannis Konstantelias já havia rompido o ligamento cruzado em sua primeira partida na Bundesliga, contra o HSV, na primeira rodada, e ficará fora por muito tempo.

Como substituto dele, Ethan Nwaneri, do FC Arsenal, foi emprestado às pressas pouco antes do fim da janela de transferências. Nwaneri entrou em campo no lugar de Karetsas na terça-feira.

Também na defesa, o Dortmund enfrenta atualmente problemas com lesões. O técnico Niko Kovac precisou substituir Nico Schlotterbeck, Emre Can e Filippo Mane no duelo contra o Villarreal.

Ramy Bensebaini também ainda se recupera de uma contusão no tórax, mas ele de qualquer forma não teria condições de jogo por causa do cartão vermelho-amarelo recebido na partida contra a Atalanta Bergamo (1 a 4), em fevereiro.