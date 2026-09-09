Momento muito amargo para o BVB e Karetsas. O veloz ponta grego se sentou de repente no gramado, sem qualquer contato, aos 23 minutos no Signal Iduna Park. Antes, ele ainda havia feito um drible absolutamente normal e dado um passe. Depois, porém, levantou o braço e pediu atendimento. Pouco depois, os socorristas correram para o local, e o reforço, sob aplausos dos torcedores e com lágrimas nos olhos, foi carregado para fora de campo.

"Quando os médicos nem olharam para as pernas, e sim só para a parte superior do corpo, senti um calafrio na espinha. Uma situação dessas não desejamos a ninguém. São imagens muito terríveis que tivemos de ver", explicou o ícone do clube de Dortmund, Mats Hummels, como comentarista da Prime Video.

O grego será agora examinado no hospital, "para no fim descartar tudo. Temos de esperar para ver o que os próximos dias vão mostrar", disse o diretor-executivo esportivo Lars Ricken após a vitória por 3 a 2 sobre os espanhóis. Ele próprio estava "naturalmente um tanto chocado. Foram problemas circulatórios surgidos do nada. Nada indicava isso", afirmou Ricken.

Ole Book se manifestou de forma semelhante. "Eu saí com ele, mas naquele momento ele não conseguia falar diretamente. Claro que esperamos que melhore muito, muito rápido e que não seja nada grave", disse o diretor esportivo do Dortmund.

Book também afirmou que não havia sinais de problemas. "Aconteceu de forma muito repentina. Ele se sentou e depois foi levado ao hospital para exames complementares, onde ainda está agora. Isso naturalmente abala bastante o ambiente."

O BVB havia informado no início do segundo tempo que o reforço de 18 anos estava "bem, dadas as circunstâncias". Essa mensagem também foi repassada pelo técnico Niko Kovac à sua equipe no intervalo. "Eu disse aos meus jogadores que está tudo bem. Eles também ficam preocupados", afirmou Kovac.

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Muito azar: quem está atualmente lesionado no BVB?

Para o BVB, uma ausência mais longa de Karetsas seria um duro golpe. O reforço Giannis Konstantelias já havia rompido o ligamento cruzado em sua primeira partida na Bundesliga contra o HSV, na primeira rodada, e ficará fora por um longo período.

Como substituto dele, Ethan Nwaneri, do Arsenal, foi emprestado em cima da hora antes do fim da janela de transferências. Nwaneri entrou no lugar de Karetsas na terça-feira. Também na defesa, o Dortmund sofre atualmente com problemas de lesão. Kovac precisou substituir Nico Schlotterbeck, Emre Can e Filippo Mane no duelo contra o Villarreal.

Ramy Bensebaini também ainda está debilitado por causa de uma contusão no tórax, mas de qualquer forma não poderia jogar devido ao cartão amarelo-vermelho recebido na partida contra a Atalanta Bergamo (1 a 4), em fevereiro.