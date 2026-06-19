Choque para o técnico do Marrocos antes do confronto contra a Escócia... Aprovação do julgamento de Hakimi no caso de estupro

O jogador da seleção marroquina Achraf Hakimi sofreu um novo revés judicial, depois que o Tribunal de Apelação de Versalhes confirmou a decisão de levá-lo a julgamento sob a acusação de estupro, dando continuidade ao processo que o persegue desde 2023.

A decisão foi tomada enquanto o lateral do Paris Saint-Germain participa com a seleção marroquina da Copa do Mundo de 2026, onde se prepara para liderar os “Leões do Atlante” no confronto contra a Escócia na segunda rodada da fase de grupos.

Hakimi participou com a seleção marroquina do empate contra o Brasil na madrugada do último domingo, na rodada de estreia.

Recurso rejeita pedido de Hakimi

Hakimi compareceu pessoalmente à audiência perante o Tribunal de Apelação em maio passado, solicitando a anulação da decisão do juiz de instrução proferida em fevereiro, que determinava seu encaminhamento ao Tribunal Penal Regional de Hauts-de-Seine.

No entanto, o tribunal rejeitou as alegações da defesa e decidiu pela continuidade do processo, o que significa que o jogador deverá comparecer perante o tribunal nos próximos meses, conforme informou a rede francesa RMC.

Após a decisão, sua advogada, Fanny Coulain, expressou sua decepção, considerando que a investigação continha vários elementos favoráveis ao seu cliente e apontando o que descreveu como “contradições” no depoimento da denunciante.

O caso remonta a 2023

Os fatos remontam a fevereiro de 2023, quando uma jovem procurou a polícia francesa e denunciou ter sido vítima de agressão sexual por parte de Hakimi, após ter ido visitá-lo em sua casa, depois que os dois se conheceram pela plataforma “Instagram”.

Segundo o relato dela, o encontro evoluiu para atos que, segundo ela, ocorreram sem seu consentimento, antes de ela deixar a casa mais tarde.

Por outro lado, Hakimi negou todas as acusações desde o início, afirmando que o que aconteceu ocorreu no âmbito de uma relação consensual e que as acusações contra ele “não são verdadeiras”.

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Duas versões contraditórias

A defesa do jogador baseia-se em questionar a versão da denunciante, considerando que o caso apresenta indícios de uma tentativa de explorá-lo financeiramente, além de se basear em mensagens e conversas apresentadas durante as investigações.

Por outro lado, a denunciante manteve suas declarações perante os investigadores, afirmando que não tem nenhum interesse em inventar essa versão e que o que mais a incomoda, mais do que o próprio fato, é a magnitude da cobertura da mídia que acompanhou o caso.

Mbappé pode prestar depoimento

Espera-se que o julgamento conte com a presença de várias testemunhas, entre as quais se destaca Kylian Mbappé, amigo íntimo de Hakimi.

Mbappé prestou dois depoimentos durante a fase de investigação, nos quais falou sobre conversas que teve com Hakimi na noite em questão, explicando que o jogador marroquino lhe garantiu, na ocasião, que não sentiu qualquer rejeição por parte da jovem durante o encontro.

Espera-se que o caso seja definitivamente julgado pelo Tribunal Penal nos próximos meses, uma vez que a decisão de encaminhamento para julgamento tornou-se definitiva após a sentença do Tribunal de Apelação.