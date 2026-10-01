Miguel Galán, presidente do Centro Nacional de Formação de Treinadores de Futebol da Espanha, minimizou a importância do último passo dado pela União Europeia no caso Negreira, após o recebimento dos documentos enviados pelo Real Madrid.

O jornal Sport publicou as declarações de Miguel Galán, que afirmou que o recebimento dos documentos não significa a reabertura do processo.

O Real Madrid apresentou um dossiê composto por cerca de 500 páginas e, em seu comunicado, pediu a reativação imediata dos procedimentos disciplinares que a União das Associações Europeias de Futebol havia iniciado anteriormente.

Segundo Galán, o órgão europeu se limita agora a confirmar o recebimento do material enviado pelo Real Madrid e a indicar que seus inspetores irão avaliá-lo no âmbito da investigação em curso, sem anunciar qualquer nova acusação ou tomar uma decisão sobre o mérito do caso.

Galán esclareceu que o próprio Barcelona ressaltou que a investigação da União Europeia começou em 2023 e nunca foi encerrada, e por isso considera que o documento apresentado pelo Real Madrid não representa, do seu ponto de vista, qualquer reativação da investigação.

Em sua análise, o dirigente foca nos prazos legais. Na Espanha, ele lembra que o artigo 80 da Lei 10/1990 estabelecia que o prazo de prescrição das infrações muito graves era de três anos", o que o leva a considerar que o caso prescreveu no que diz respeito aos fatos sujeitos a esse regime.

Já no âmbito europeu, Galán entende que "não ficou comprovada a existência de manipulação de partidas, fraude, suborno ou corrupção" e, portanto, não é possível aplicar a exceção relativa à não prescrição desses atos, de acordo com o regulamento disciplinar da União das Associações Europeias de Futebol.

Com base nisso, ele afirma que é o prazo geral de 5 anos que se aplica, e que ele expirou sem que fossem tomadas medidas que interrompessem corretamente o prazo de prescrição, e, portanto, a ação disciplinar também prescreveu no âmbito da União Europeia.

Galán conclui afirmando: "O simples recebimento dos documentos não comprova nenhum desses atos nem permite, por si só, superar a prescrição. Sendo assim, deve-se declarar o encerramento da ação quando isso for devido".



