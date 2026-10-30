O Arsenal realizou conversas iniciais e informais sobre a renovação de contrato de seu astro norueguês Martin Ødegaard, que desperta o interesse de vários dos grandes clubes europeus.

A rede "Sky Sport" informou que o nome de Ødegaard se tornou tema de discussão dentro do Bayern de Munique, sabendo-se que seu contrato com o Arsenal se encerra no verão de 2028.

Os últimos anos testemunharam um contato frequente entre Ødegaard e o Bayern de Munique, mas nenhuma negociação de transferência se concretizou. Agora, essa questão começou a ganhar novo impulso, já que o Arsenal trabalha para estender antecipadamente o contrato de seu armador.

O Arsenal deseja fortemente evitar que Ødegaard chegue ao último ano de seu contrato, para que o clube não se veja diante da possibilidade de sua saída de graça em 2028.

De acordo com informações da "Sky Sport", caso não se chegue a um acordo sobre um novo contrato, o Arsenal também estudará, em uma etapa posterior, a possibilidade de vender o jogador durante o próximo verão. Além disso, Ødegaard recebeu sondagens de outros grandes clubes europeus.

Mas, do ponto de vista do Bayern de Munique, não há no momento uma necessidade urgente de tomar qualquer medida nesse caso. Pois, apesar do interesse inicial do jogador na possibilidade de se transferir para o clube alemão, Ødegaard não está atualmente na lista de alvos prioritários de transferências dos dirigentes do clube bávaro.

O jogador norueguês é um dos elementos mais importantes do Arsenal há anos, e evoluiu sob o comando do treinador Mikel Arteta, tornando-se um dos melhores meio-campistas ofensivos da Europa. Na condição de capitão da equipe, ele possui grande importância tanto no nível técnico quanto dentro do vestiário.

Ødegaard transferiu-se em definitivo para o Arsenal no verão de 2021, vindo do Real Madrid por cerca de 35 milhões de euros, após um período de empréstimo que durou 6 meses. Desde então, o jogador, atualmente com 27 anos, disputou 248 partidas oficiais com o Arsenal, nas quais marcou 46 gols e deu 47 assistências.

Além de conquistar dois títulos da Supercopa da Inglaterra nas temporadas 2023-2024 e 2026-2027, Ødegaard sagrou-se campeão da Premier League com o Arsenal na temporada passada.