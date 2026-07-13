A Comissão de Competições da Confederação Africana de Futebol (CAF) recomendou a rejeição da proposta egípcia relativa ao aumento do número de clubes participantes da Liga dos Campeões da África e da Copa da Confederação.

A Federação Egípcia de Futebol, presidida por Hani Abu Rida, havia confirmado ter se dirigido à CAF para solicitar uma vaga adicional para cada federação membro, após as conquistas africanas na Copa do Mundo de 2026.

O Zamalek e o Pyramids participarão da Liga dos Campeões da África, enquanto o Al-Ahly disputará a Copa da Confederação.

O site marroquino “Al-Batola”, citando uma fonte oficial dentro da federação continental, informou que a Comissão de Competições recomendou à CAF que rejeitasse a proposta de Abu Rida.

A fonte explicou: “A administração das competições analisou a carta egípcia assim que a recebeu, na qual se solicitava a concessão de uma vaga adicional a cada federação nas duas competições com base no ranking aprovado, o que permitiria a algumas federações aumentar sua cota para três clubes em cada competição das fases preliminares”.

E continuou: “A administração da Comissão de Competições enviou uma nota oficial, explicando os motivos de suas reservas em relação à proposta egípcia, ao secretário-geral da CAF, o nigeriano Samson Adamo”.

Ele explicou que Adamo entrou em contato com Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana de Futebol, para coordenar e resolver a situação de forma definitiva, antes de dar uma resposta oficial à delegação egípcia.

Vale lembrar que o Marrakesh Fassi e o Renaissance Berkane representarão o Marrocos na Liga dos Campeões da África, enquanto o Raja participará da Copa da Confederação.