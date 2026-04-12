Choque para o Al-Ahly: cancelamento da audiência sobre a instalação do VAR... e Abdelhafiz faz uma advertência

A delegação do Al-Ahly, liderada por Sayed Abdel Hafiz, membro do Conselho de Administração, deixou a sede da Federação Egípcia de Futebol após o cancelamento da audiência sobre as conversas dos árbitros da partida contra o Ceramica Cleopatra, que havia sido solicitada pelo clube vermelho.

Estava prevista uma audiência para analisar as gravações das conversas dos árbitros durante a partida, mas a sessão não ocorreu, sob o pretexto de “ausência das pessoas legalmente autorizadas”.

A delegação do Al-Ahly compareceu à sede da Federação liderada por Sayed Abdel Hafiz, acompanhada por Jamal Jabr, diretor de comunicação do clube, um especialista em áudio e um ex-árbitro, antes de serem informados de que a audiência não poderia ser realizada.

O Al-Ahly havia enviado uma carta a Mustafa Azzam, secretário-geral da Federação Egípcia de Futebol, na qual defendia seu direito de designar quem considerasse adequado para comparecer à audiência sobre as conversas entre os árbitros durante a partida contra o Ceramica Cleopatra.

O secretário-geral da Federação esclareceu, em carta anterior ao Al-Ahly, que “a audição das conversas do sistema de vídeo se limita a apenas dois membros da equipe técnica e administrativa ligada à partida, desde que sejam pessoas autorizadas a permanecer na área técnica, e a mais ninguém”.

O Al-Ahly sabe como recuperar seus direitos

Após deixar a sede da Federação, Sayed Abdel Hafiz criticou a decisão de não permitir sua presença, afirmando seu repúdio ao ocorrido.

Abdel Hafiz disse aos jornalistas: “O Al-Ahly sabe muito bem como fazer valer seus direitos, e é ele quem detém o direito legítimo de escolher quem o representa”.

E acrescentou: “Vim à Federação de Futebol devido à ilegalidade da minha proibição de estar presente com uma autorização; não há nenhum regulamento que me impeça. E se a comissão técnica e administrativa fosse demitida antes da data da sessão? Portanto, é natural que a diretoria do Al-Ahly esteja presente”.

O Al-Ahly havia empatado com o Ceramica Cleopatra por 1 a 1 na primeira rodada da fase final do Campeonato Egípcio, em partida que não contou com a marcação de um pênalti a favor do Al-Ahly nos segundos finais, após a consulta ao VAR.

Em seu comunicado oficial, o Al Ahly solicitou o acesso às conversas entre o árbitro da partida e o árbitro de vídeo durante a revisão da jogada, com base nas declarações de Oscar Ruiz, presidente da Comissão de Árbitros, nas quais ele confirmou o direito de cada clube a tal acesso mediante o pagamento das taxas financeiras, com a necessidade de divulgar os detalhes da conversa para garantir a imparcialidade e a transparência.

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