Como confirmou um insider do círculo próximo do fundo soberano PIF ao jornal, os passivos do atual campeão saudita ascendem agora a mais de 800 milhões de riais, o equivalente a pouco mais de 187 milhões de euros.

Esta imensa crise financeira, que, segundo a mesma fonte, se deve exclusivamente a decisões financeiras erradas da época passada, colocou o clube sob a rigorosa supervisão da liga profissional saudita de futebol. Para impedir um novo aumento da montanha de dívida, o proprietário implementou agora medidas radicais com efeito imediato.

Entre elas está, sobretudo, a retirada da capacidade de ação da direção operacional. À pergunta explícita de Al-Riyadiah sobre se a atual direção do clube seria impedida de celebrar novos contratos para a próxima temporada, a fonte respondeu de forma inequívoca: "Sim, não haverá celebração de contratos enquanto a direção não disponibilizar liquidez a partir das receitas do clube."

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Proibição de transferências para o clube de Cristiano Ronaldo

Assim, a direção do clube de Riade não poderá contratar novos jogadores enquanto não forem comprovados fundos correspondentes provenientes dos seus próprios patrocínios ou de outras receitas do clube.

O plano de reestruturação do fundo soberano assenta em três pilares centrais. Além da limitação dos poderes financeiros da atual direção do clube, foram contratadas empresas independentes de consultoria financeira, económica e jurídica.

Estas deverão apontar possibilidades para aumentar as receitas comerciais, consolidar as despesas e elaborar um plano temporalmente estruturado para restabelecer a sustentabilidade financeira. O terceiro pilar diz respeito à estrutura acionista: o PIF está atualmente a avaliar duas propostas sérias para a aquisição do clube de Cristiano Ronaldo, sendo que o fundo favorece uma aquisição parcial.

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Fundo soberano PIF não pode intrometer-se no desporto

O objetivo destas medidas é, segundo o informante, "preservar o valor financeiro, junto dos adeptos e de comercialização do clube, impedir uma duplicação da dívida e reforçar o cumprimento das regras de governação em vigor".

Estas regras são vinculativas também de uma perspetiva internacional, uma vez que a propriedade das empresas desportivas do PIF está sujeita à supervisão da FIFA e de outras federações. Para garantir uma concorrência justa entre vários clubes que pertencem ao mesmo proprietário, o fundo soberano está legalmente obrigado a distribuir o seu apoio financeiro de forma uniforme e não pode intrometer-se diretamente em assuntos desportivos.