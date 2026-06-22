Choque... O jogador que o Real Madrid esperava contratar fica de fora da Copa do Mundo devido a uma lesão grave

A seleção alemã sofreu um duro golpe em sua campanha na Copa do Mundo de 2026, após se confirmar a ausência do zagueiro Nico Schlotterbeck nos demais jogos do torneio, devido a uma lesão por ruptura dos ligamentos do tornozelo esquerdo.

Schlotterbeck, considerado um dos principais alvos de contratação do Real Madrid na janela de transferências, ficará afastado dos gramados por um período de pelo menos oito semanas, conforme confirmado pelos exames médicos realizados no campo de treinamento da “Mannschaft”.

O zagueiro do Borussia Dortmund sofreu a lesão apenas 13 minutos após o início da partida da Alemanha contra a Costa do Marfim, que terminou com vitória dos alemães por 2 a 1. Schlotterbeck torceu o tornozelo repentinamente, mas se esforçou para continuar e completou o primeiro tempo, apesar da dor evidente.

No início do segundo tempo, o jogador de 24 anos pediu para ser substituído depois que o inchaço na articulação aumentou de forma notável. O jornal alemão “Bild” confirmou que um segundo exame comprovou a gravidade da lesão, levando ao anúncio oficial do fim da participação do jogador na Copa do Mundo.

A ausência de Schlotterbeck não representa apenas uma perda técnica para a Alemanha, mas também levanta dúvidas sobre os planos de contratação do Real Madrid, já que o clube madrilenho colocava o zagueiro alemão entre suas prioridades para reforçar a defesa e vinha acompanhando de perto seu desempenho na Copa do Mundo antes de tomar sua decisão final.

No aspecto técnico, a lesão coloca o técnico Julian Nagelsmann em uma situação difícil, após perder um dos pilares fundamentais de sua defesa. Tudo indica que Antonio Rüdiger, atual zagueiro do Real Madrid, assumirá a liderança da zaga da seleção alemã ao lado de Jonathan Tah nas próximas partidas.

Rüdiger havia entrado no lugar de Schlotterbeck contra a Costa do Marfim e deve assumir o peso da defesa alemã nas fases decisivas do torneio.

Com essa lesão, a seleção alemã perde um zagueiro sólido em um momento crítico da Copa do Mundo, enquanto o Real Madrid recebe uma notícia preocupante sobre a condição física de um de seus principais alvos na janela de transferências.