Uma profunda tristeza tomou conta do mundo das artes marciais mistas, após o UFC anunciar oficialmente a morte do lutador brasileiro Alan Nascimento, aos 34 anos, em uma notícia chocante que provocou uma onda de condolências e pesar entre atletas e torcedores ao redor do mundo.

A organização afirmou, em comunicado oficial publicado em sua página na plataforma "X", que Nascimento foi encontrado morto na manhã de hoje dentro de sua casa enquanto dormia, sem apresentar qualquer sinal de vida.

As estimativas iniciais indicaram que a morte provavelmente resultou de uma crise cardíaca repentina, sem qualquer outro indício no momento.

A organização confirmou que as equipes médicas correram ao local assim que o incidente foi comunicado, e iniciaram tentativas intensivas de ressuscitação cardiopulmonar, mas esses esforços fracassaram, sendo sua morte declarada no próprio local.

Nascimento havia percorrido uma carreira profissional repleta de conquistas, com 29 combates no peso-galo, ao longo dos quais conquistou 22 vitórias contra apenas 7 derrotas.

Já dentro dos bastidores do UFC, ele disputou 6 combates, saindo vitorioso em quatro deles e perdendo dois, antes de partir de forma repentina e comovente, deixando uma boa lembrança na memória dos apaixonados pelo esporte.