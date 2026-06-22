Choque no Quarteto... Príncipe saudita prevê o desenrolar do jogo contra a Espanha antes mesmo de ele acontecer

Com palavras sucintas, mas repletas de realismo, o príncipe Abdul Rahman bin Musaad, ex-presidente do Al-Hilal, comentou sobre a derrota retumbante da seleção saudita para a Espanha por 4 a 0, relembrando um tuíte que havia escrito 24 horas antes do apito inicial, no qual alertava para um “resultado pesado”.

A Espanha infligiu à seleção saudita uma pesada derrota por 4 a 0, na segunda rodada do Grupo 8 da Copa do Mundo de 2026.

A derrota trouxe de volta à memória os pesadelos das Copas do Mundo: a derrota por 8 a 0 na Alemanha em 2002 e a goleada de 5 a 0 na Rússia em 2018, somando-se agora a goleada de 4 a 0 da “La Roja” ao histórico de resultados devastadores nas participações da seleção saudita.

Com esse resultado, a Arábia Saudita ficou com apenas um ponto na última posição da tabela, enquanto a Espanha assumiu a liderança com quatro pontos. Apesar do cenário desolador, ainda há uma réstia de esperança para os jogadores da seleção saudita, com uma única condição: vencer Cabo Verde na última rodada para garantir a vaga nas oitavas de final.

O príncipe Abdulrahman bin Musaad não esperou muito, pois republicou sua postagem anterior ao jogo na plataforma “X”, na qual disse: “Apesar da possibilidade de uma surpresa, é muito lógico que a seleção espanhola vença a nossa amanhã”.

E acrescentou: “Espero que o placar não seja muito expressivo; seja qual for o resultado, temos um jogo difícil contra Cabo Verde e esperamos, com a ajuda de Deus, superá-lo e nos classificar... De qualquer forma, nossos corações estão com a seleção e confiamos que os jogadores darão o melhor de si”.

Depois, após a partida, ele postou um comentário de apenas duas palavras, mas que resumiu tudo: “Aconteceu o que era de se esperar”.

O comentário de Bin Musaad, apesar de sua aparente frieza, trazia duas mensagens: a primeira, o reconhecimento da diferença de nível antes do confronto; a segunda, o apego à última réstia de esperança, já que a Seleção está agora em uma encruzilhada... Ou uma vitória sobre Cabo Verde, que traria de volta o ânimo, ou uma nova eliminação precoce que se somaria às lembranças da Copa do Mundo.