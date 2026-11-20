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O Bayern de Munique sofreu um duro golpe após a confirmação de que o astro inglês Harry Kane sofreu uma ruptura em um dos ligamentos do tornozelo, lesão que o deixará afastado dos gramados por vários meses. Ao mesmo tempo, há dúvidas sobre a lesão do companheiro francês Michael Olise, que também precisou deixar o duelo contra o Colônia.

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De acordo com a Sky Sport Alemanha, Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, confirmou que Kane sofreu uma ruptura do ligamento tibiofibular, o que o deixará afastado do time bávaro por um longo período.

Kane se lesionou aos 15 minutos do duelo contra o Colônia, que terminou empatado por 1 a 1, após uma dividida com Joel Schmied dentro da área, e não conseguiu completar a partida.

O árbitro Robin Braun não marcou falta no lance, e o árbitro de vídeo também não viu nenhuma infração cometida por Schmied.

Kane tentou voltar ao jogo, mas não conseguiu seguir em campo e precisou deixar o gramado.

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Tom Bischof entrou no lugar do atacante inglês aos 20 minutos, depois de confirmado que ele não tinha condições de continuar na partida.

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Eberl confirmou que Kane ficará afastado dos gramados por até aproximadamente 3 meses, enquanto Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, também falou em uma ausência do atacante inglês que pode se estender por vários meses.

Preocupação com Olise

Os problemas do Bayern de Munique não pararam na lesão de Kane, já que Michael Olise também precisou deixar a partida por lesão. O ponta francês ficou no vestiário no intervalo, e Tim Binder entrou em seu lugar, fazendo sua estreia na Bundesliga.

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Olise deixou o estádio mais tarde com o auxílio de muletas, cena que aumentou a preocupação com sua condição física.

"Acho que é apenas uma medida de precaução e espero que o Michael esteja bem novamente a partir da próxima segunda-feira", disse Vincent Kompany à Sky Sport Alemanha.

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O clube bávaro ainda não chegou a um diagnóstico definitivo sobre a lesão de Olise, que aguarda os exames médicos necessários para determinar a natureza do problema e o tempo provável de ausência.

Após a saída de Olise, o ataque do Bayern de Munique em campo foi formado por Binder, Karl, Braun e Bischof, com média de idade de 20,8 anos.

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Depois das lesões de Luis Díaz, Serge Gnabry e Ismael Saibari, o capitão da seleção inglesa se machucou no primeiro jogo do time bávaro após a Data Fifa.

Os desfalques do Bayern de Munique não se limitam ao setor ofensivo, já que a equipe também não conta com o capitão Manuel Neuer e o lateral Alphonso Davies.

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O técnico belga havia indicado a possibilidade de o ponta Luis Díaz voltar ao time na próxima semana, em meio aos esforços do Bayern de Munique para recuperar alguns de seus jogadores lesionados antes da próxima fase da temporada.