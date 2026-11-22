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Iturralde González, especialista em arbitragem do jornal "AS" e da rádio "Cadena SER", revelou a punição esperada para Fermín López, jogador do Barcelona, pelo ocorrido no duelo contra o Villarreal.

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Fermín recebeu o cartão vermelho depois de protestar de forma irritada contra uma decisão da arbitragem no segundo tempo, antes de deixar o gramado sem que o árbitro conseguisse mostrar o cartão a ele.

O árbitro da partida, Hernández Hernández, explicou em sua súmula que mostrou o cartão vermelho para Fermín aos 74 minutos, por reclamar com o quarto árbitro depois de se levantar do banco de reservas e ir em direção a ele, gritando: "Não brinque comigo".

O árbitro acrescentou na súmula: "Observei também que o jogador deixou o campo em direção ao vestiário antes que eu pudesse mostrar o cartão vermelho a ele".

Segundo Iturralde González, Fermín será punido com dois jogos de suspensão por causa do protesto feito do banco de reservas.

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Isso significa que ele ficará fora dos jogos contra o Deportivo La Coruña, no Riazor, e contra o Atlético de Madrid, no Camp Nou.

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A ausência de Fermín no duelo contra o Atlético de Madrid (caso se confirme) seria um duro golpe para o Barça, que vai mobilizar todas as suas armas para vencer esse aguardado confronto.

De qualquer forma, o Barcelona vai recorrer do cartão vermelho por considerá-lo injusto, já que se tratou apenas de uma reclamação que faz parte do procedimento habitual em todas as partidas e não justifica punição.

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Ainda assim, é muito provável que Fermín fique fora do jogo contra o Deportivo, e o clube tentará garantir sua presença na partida contra o Atlético de Madrid.

Irritação de Flick

Hans Flick, técnico do Barcelona, falou sobre o episódio após a partida e garantiu que não sabia exatamente o que aconteceu entre Fermín e o quarto árbitro, porque não ouviu o que o meio-campista disse. Ele destacou ainda que o árbitro estava com a atenção voltada para o banco de reservas do Barcelona.

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O treinador acrescentou que, ao se aproximar para pedir uma explicação sobre o cartão vermelho, foi surpreendido ao receber também o cartão amarelo, situação que aumentou sua irritação com as decisões da arbitragem na partida.

O treinador alemão não escondeu o descontentamento com o árbitro Hernández Hernández e insinuou que o ocorrido não foi o primeiro do tipo em sua relação com ele: "Com este árbitro acontece sempre a mesma coisa", disse, em referência ao acúmulo de reclamações sobre as decisões dele.

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As críticas também se estenderam a outros lances do confronto, já que ele considerou que Lamine Yamal sofreu faltas claras que o árbitro não marcou. Ao mesmo tempo, pediu aos jogadores que aceitem as decisões e se concentrem em apresentar um desempenho melhor em campo.

Apesar da polêmica em torno da expulsão de Fermín, Flick fez questão de elogiar a reação dos jogadores e a capacidade de superar o início difícil, depois que o Barcelona chegou a estar perdendo por dois gols nos primeiros sete minutos, antes de se reequilibrar e virar o placar.

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Ele avaliou que a equipe teve um desempenho muito melhor no segundo tempo, com evolução na organização e na movimentação ofensiva, o que ajudou o time a voltar para o jogo e conquistar a vitória, apesar da pressão imposta pelo andamento da partida.