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Em uma decisão que gerou muita polêmica e espanto na Espanha, Pedri foi mais uma vez deixado de fora da escalação titular da seleção espanhola na partida contra a Inglaterra, com o técnico Luis de la Fuente dando continuidade ao hábito de ignorar um dos mais importantes talentos do Barcelona. A decisão acendeu um amplo debate sobre a real posição do jogador dentro da seleção: será que ele perdeu de vez a confiança de seu treinador?

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E a ausência de Pedri no time titular não passou despercebida; pelo contrário, chamou a atenção dos analistas Axel Torres e Javier Herráiz de maneira especial, que analisaram sua situação no famoso programa de rádio "Carrusel Canalla" na rádio "Cadena SER", em um debate acalorado sobre os motivos dessa exclusão recorrente.

Axel Torres expressou seu grande espanto com o fato de o jogador das Ilhas Canárias estar no banco de reservas, dada sua qualidade e seu status, afirmando: "É realmente surpreendente que Pedri seja reserva, considerando a magnitude do jogador. É notável que um jogador com essa qualidade e esse nível, e com um papel tão importante em uma equipe como o Barcelona, não comece como titular, e é compreensível que surjam esses debates sobre esse assunto".

Torres acrescentou que a seleção nacional sentiu falta especificamente de algumas das qualidades que Pedri possui, explicando: "A equipe careceu hoje da capacidade de construir as jogadas de trás sob pressão, e parece que Pedri era o jogador mais capaz de receber a bola e furar a marcação".

O analista também explicou como entende a distribuição de posições feita pelo treinador no meio-campo, e por que Pedri não desempenha um papel de destaque, afirmando: "O treinador vê a posição de Pedri como a posição de Fabián. E, se Rodri não estiver disponível, ele colocará Zubimendi, e no ataque ele vê Olmo, Fermín e Merino".

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Apesar de criticar a decisão do treinador, Torres também quis destacar o trabalho de De la Fuente, apontando que suas decisões até agora foram bem-sucedidas, afirmando: "Não há muito o que criticar no treinador até agora. É evidente que você pode concordar ou discordar de uma determinada decisão, mas todas as suas decisões provaram ser acertadas".

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Por sua vez, Javier Herráiz apresentou um ponto de vista um pouco diferente sobre o desempenho do jogador, apontando que seu nível com a seleção espanhola não foi o mesmo de sua atuação habitual com o Barcelona, afirmando: "Pedri é o único jogador da seleção espanhola que apresenta um desempenho abaixo de seu nível no clube. Não o vejo em sua melhor forma, mas eu esperava hoje que ele começasse como titular para que pudéssemos ter mais a posse de bola".

E essa opinião abre a porta para uma grande questão: o problema está em Pedri em si, ou na maneira como ele é utilizado dentro da seleção? Pois o jogador que é considerado o cérebro do Barcelona, e comanda o meio-campo com total confiança, parece às vezes perdido com a camisa da seleção, o que preocupa a torcida da Espanha antes dos próximos compromissos.

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E entre a opinião de Torres, que entende que Pedri é injustiçado, e a opinião de Herráiz, que entende que ele não apresentou seu verdadeiro nível, De la Fuente permanece como aquele que tem a palavra final, e é ele quem assume a responsabilidade por manter o craque do Barcelona fora do time titular.