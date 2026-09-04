Choque na Argentina: nome de Agüero aparece em investigação sobre tráfico de cocaína e lavagem de dinheiro

O nome do ex-astro argentino Sergio "Kun" Agüero entrou em uma investigação judicial na Argentina a respeito de uma organização acusada de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, depois que documentos da investigação revelaram tentativas por parte de indivíduos suspeitos de pertencer à quadrilha de explorar a imagem do jogador e sua fama mundial em um projeto comercial.

Segundo o que foi divulgado na investigação supervisionada pelo juiz Pablo Yadarola, Agüero não é acusado no caso, mas indivíduos da organização, que se acredita ter ramificações internacionais, buscaram vincular um projeto de plataforma de ingressos à imagem do ex-atacante, no âmbito de movimentações comerciais que atualmente estão sob análise judicial.

As mensagens e os arquivos extraídos de telefones apreendidos pelas autoridades revelaram negociações para lançar a marca "Cro Tickets", ligada a uma organização de esportes eletrônicos fundada por Agüero, em meio a esforços de membros do grupo para se beneficiar de seu nome e de sua fama no desenvolvimento do projeto.

De acordo com a investigação, suspeita-se que o grupo esteja ligado ao contrabando de cocaína da Bolívia e ao contrabando de drogas sintéticas da Espanha, enquanto várias pessoas foram presas, entre elas Pipo Álvarez, que iniciou uma greve de fome após sua detenção.

As negociações com Agüero

O caso inclui mensagens entre pessoas que as autoridades dizem estar ligadas à organização, entre elas Diego Francisco Anzaloni, Bono Oziel De Carlucci, Raúl Omar "Bruja" Manzoni e Álvarez, e algumas de suas atividades eram realizadas em uma sede localizada na rua Ricardo Bocchini, na cidade de Avellaneda, próxima ao estádio do Independiente.

Uma das mensagens incluídas no processo remonta a 30 de janeiro de 2026, quando Anzaloni conversou com De Carlucci sobre sua esperança de chegar a um acordo em breve com Agüero a respeito da plataforma de ingressos.

Semanas depois, outras conversas trataram da possibilidade de administrar o projeto por meio de várias empresas, uma delas ligada a uma pessoa descrita pelos investigadores como suposto distribuidor de drogas, enquanto a outra tinha como alvo o projeto vinculado a Agüero.

As mensagens também apontaram para uma viagem ao México com o objetivo de fazer avançar as negociações comerciais, antes que Anzaloni informasse a seus intermediários, em 22 de abril, que havia se encontrado pessoalmente com Agüero e que o acordo estava, segundo o que consta nas conversas, em suas etapas finais.

As investigações também revelaram uma tentativa de arrecadar cerca de 10 mil euros de potenciais investidores, já que os documentos indicam que Anzaloni buscava reunir a quantia para que Agüero não fosse obrigado a contribuir com o capital inicial do projeto.

Todos esses fatos permanecem sob investigação judicial, ao passo que as informações constantes no processo não indicam a apresentação de qualquer acusação contra o próprio Agüero.