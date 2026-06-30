Choque na Alemanha... O craque da seleção alemã falha o pênalti decisivo contra o Paraguai

A seleção alemã foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após perder nos pênaltis (3 a 4) para o Paraguai. Embora a eliminação pudesse ter sido evitada durante os 120 minutos de jogo, o que aconteceu na disputa de pênaltis revela a profundidade da crise pela qual a seleção alemã está passando.

O jornal alemão “Bild” apontou uma grande confusão nos bastidores, especialmente na escolha dos cobradores, depois que vários astros se esquivaram da responsabilidade nos momentos decisivos.

O sexto pênalti foi o ponto de virada fatal; após o empate entre as duas seleções (3 a 3) nos cinco primeiros pênaltis, a disputa entrou na fase da “morte súbita”. Nesse momento, o zagueiro do Bayern de Munique, Jonathan Tah, avançou para cobrar a bola, mas chutou de forma desajeitada por cima do canto esquerdo do gol; o mais chocante é que essa foi a primeira cobrança de pênalti de toda a sua longa carreira profissional.

De acordo com novas informações divulgadas pelo site “Foot Mercato”, imagens de TV captadas pelas câmeras da ZDF mostraram o capitão Joshua Kimmich pedindo duas vezes seguidas ao companheiro Leon Goretzka que se apresentasse para cobrar o sexto pênalti. Embora o meio-campista pareça, em teoria e na prática, mais qualificado e experiente do que o zagueiro Tah para assumir essa tarefa, Goretzka recusou categoricamente, abaixou a cabeça com medo e recuou — cena que desencadeou uma onda avassaladora de críticas severas contra ele no meio esportivo alemão.

Diante dessa fuga em massa, Tah foi obrigado a enfrentar sozinho a pressão terrível, num momento em que também estavam em campo jogadores como Valdemar Anton, Malick Thiaw e o jovem Nathaniel Brown, além do goleiro Manuel Neuer.

Antes do pênalti de Tah, o técnico Julian Nagelsmann havia escolhido os cinco primeiros batedores, que já haviam cobrado: Kai Havertz (errou), o capitão Kimmich (marcou), Jamal Musiala (marcou), Nick Voltimadi (errou) e Nedim Amiri (marcou).

Tah viveu uma noite verdadeiramente trágica; antes de perder o pênalti decisivo, ele acreditava ter marcado o gol da vitória na prorrogação com uma cabeçada, mas o árbitro anulou o gol após consultar o VAR (Vídeo-Árbitro) devido a uma falta polêmica cometida por seu companheiro Anton contra o goleiro do Paraguai.

Essa cena de medo dos jogadores e de sua relutância em chutar traz à memória a famosa final da Liga dos Campeões de 2012, quando o Bayern de Munique perdeu em casa para o Chelsea; na ocasião, vários astros também se esquivaram de chutar, o que obrigou o goleiro Neuer a avançar para converter com sucesso o terceiro pênalti, antes de Bastian Schweinsteiger desperdiçar a quinta e última cobrança.

E a eliminação humilhante da seleção alemã da Copa do Mundo, comprovada de forma contundente — e não apenas na disputa de pênaltis contra o Paraguai —, demonstrou que essa geração carece totalmente da “mentalidade vencedora absoluta” e da coragem em momentos críticos, segundo o jornal alemão.