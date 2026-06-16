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FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

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Choque logo no início para os jogadores da França e do Senegal na partida entre as duas seleções na Copa do Mundo

França x Senegal
França
Senegal
Copa do Mundo
França
Senegal
EUA

Um confronto muito aguardado na Copa do Mundo


Os jogadores da França e do Senegal passaram por um susto logo no início da partida, na noite desta terça-feira, na estreia de ambas as seleções na Copa do Mundo de 2026.

Segundo o site “Foot Mercato”, o gramado do estádio MetLife, que sedia o confronto, não está em condições ideais; a comissão técnica da França, liderada por Didier Deschamps, considerou-o preocupante, assim como a delegação senegalesa.

 O gramado apresenta grama curta e extremamente seca, com áreas dispersas de grama rala.

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Senegal
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Essas preocupações não são novas, já que os organizadores da partida entre Brasil e Marrocos também haviam apontado a má qualidade do gramado, apesar de ele estar previsto para sediar a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

 Apesar disso, foi confirmado que as condições climáticas serão favoráveis, com temperaturas oscilando entre 24 e 25 graus Celsius.

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