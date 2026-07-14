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Hussein Hamdy

Traduzido por

Choque em Barcelona... Lesão grave ameaça deixar De Jong fora dos gramados por um longo período

F. de Jong
Barcelona
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La Liga
Copa do Mundo
Países Baixos
Espanha

Um começo decepcionante

O meio-campista holandês Frenkie de Jong causou preocupação no Barcelona, após sofrer uma grave lesão no joelho que pode mantê-lo afastado dos gramados por um longo período.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o início da pré-temporada não foi ideal para o Barcelona, já que vários jogadores do time principal passaram, nesta segunda-feira, pelos exames médicos de rotina antes do início dos treinos.

Nem todos os jogadores compareceram, já que aqueles que participaram da Copa do Mundo tiveram alguns dias a mais de descanso; mesmo assim, Ronald Araújo e Frenkie de Jong estavam nas instalações do Barcelona, mas foi este último que trouxe a má notícia.

O jogador da seleção holandesa sofreu uma lesão grave no joelho, segundo informações obtidas pelo jornal, embora ainda não tenha sido estabelecido um diagnóstico definitivo, já que o meio-campista passará por mais exames nos próximos dias.

Apesar disso, o clima de apreensão no Barcelona atingiu níveis máximos, com o aumento dos temores quanto aos piores cenários, e não se descarta que ele fique afastado dos gramados por vários meses, já que as estimativas apontam para um possível afastamento de até 4 meses.

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Até o momento, não há nenhum comunicado oficial do Barcelona sobre a lesão; é preciso aguardar a divulgação do laudo médico oficial após a confirmação do diagnóstico definitivo, o que não ocorrerá antes de o jogador concluir todos os exames necessários, mas os indícios atuais não parecem tranquilizadores.

De Jong sofreu uma série de lesões nos últimos anos; na temporada passada, ele ficou fora por cerca de dois meses devido a uma lesão muscular na coxa, ocorrida em uma fase decisiva da temporada, entre o final de fevereiro e o início de abril.

Antes disso, ele sofreu uma lesão no tornozelo que o obrigou a parar de jogar em duas ocasiões, ficando afastado dos gramados por um período total de 6 meses, durante o qual perdeu 31 partidas.

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