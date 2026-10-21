O Al-Nassr não poderá fechar novas contratações até o fim da atual temporada, segundo revelaram relatos da imprensa.

O Al-Nassr contratou apenas um jogador estrangeiro durante a última janela de transferências de verão, o meio-campista português Samu Costa, vindo do Real Mallorca, da Espanha.

O jornalista saudita Abdulaziz Al-Muraisel soltou uma bomba de peso, ao confirmar que o Al-Nassr não contratará nenhum outro jogador durante a próxima janela de transferências de inverno.

Al-Muraisel esclareceu, em declarações ao "Nabd Tuwaiq": "Com 90% de certeza, o Al-Nassr não conseguirá registrar novos jogadores no mercado de inverno e permanecerá com o elenco atual até o próximo verão. Não sei o que vai acontecer no período de verão".

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O Al-Nassr enfrenta uma grave crise financeira, já que relatos da imprensa revelaram a existência de dívidas pendentes no valor de 800 milhões de riais sauditas, o que fez com que seus movimentos no mercado de verão fossem restringidos.

Por conta dessa situação difícil, relatos da imprensa afirmaram que o Fundo de Investimento Público saudita deseja vender 70% das ações do clube da capital, em meio à existência de algumas negociações no período recente.

A empresa norte-americana "RedBird Capital", proprietária do Milan, é considerada a mais próxima de adquirir essas ações, por 1 bilhão de riais sauditas, além de quitar as dívidas pendentes do clube, segundo os mesmos relatos.