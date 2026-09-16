O Paris Saint-Germain entrou na corrida pela contratação de JJ Gabriel, joia do Manchester United de 15 anos, depois que ele surpreendeu ao manifestar seu desejo de deixar o clube.

Apelidado de "pequeno Messi", Gabriel é visto como um dos talentos em ascensão mais promissores do futebol inglês e dentro da academia do Manchester United, mas seu inesperado pedido de saída deixou o clube em estado de choque, especialmente depois que ele se tornou recentemente o jogador mais jovem da história do Manchester United a disputar uma partida.

A decisão veio em um momento totalmente inesperado, depois que Gabriel brilhou e marcou três gols na Liga Juvenil da UEFA diante do Sabah, do Azerbaijão, além de ter entrado para a história do Manchester United durante o verão, quando se tornou o jogador mais jovem a vestir a camisa do time em um amistoso, no confronto contra o Atlético de Madrid na capital sueca, Estocolmo, que terminou com vitória do United por 2 a 1.

O Manchester United não desistiu totalmente do jogador e pretende fazer o máximo para renovar com ele. É verdade que Gabriel tem o direito de solicitar a rescisão de seu contrato, mas essa decisão precisa ser de comum acordo.

De acordo com o jornal "The Athletic", o Manchester United está determinado a não deixar seu jovem e talentoso jogador partir sem resistência. O proprietário, Sir Jim Ratcliffe, já foi informado, e o clube inteiro tenta convencer Gabriel a reconsiderar sua decisão, sabendo que seu contrato ainda é válido por mais um ano.

Ainda assim, é provável que as esperanças do Manchester United se dissipem nas próximas semanas, já que o jogador completará 16 anos no dia 6 de outubro, um aniversário que pode mudar tudo.

A imprensa de língua inglesa apontou que a lei britânica permite que um jogador de 16 anos deixe a Inglaterra caso possua passaporte irlandês ou cipriota; caso contrário, qualquer jogador deve esperar até completar 18 anos.

O interessante é que o pai de Gabriel foi jogador da seleção da Irlanda, e sua mãe é de origem cipriota. Em resumo, a família de Gabriel tem a chance de conseguir uma decisão a seu favor neste ano, e não é de surpreender que seu caso esteja atraindo atenções, e que os maiores clubes europeus, cientes de seu talento, estejam analisando a situação, começando por indagar as razões da insatisfação do jogador em Manchester.

Segundo reportagens da imprensa inglesa, Chelsea, Bayern de Munique, Real Madrid e Barcelona acompanham o jogador, mas o jornal "The Athletic" afirma que o Paris Saint-Germain briga forte pela contratação.

O clube parisiense fez da atração de jovens talentos promissores um eixo central em sua estratégia de desenvolvimento. Ainda assim, os rumores indicam que o Real Madrid é o mais próximo de contratar o jogador.

Os Merengues querem contratar JJ Gabriel para o time do Castilla, e diz-se que o jovem jogador inglês está aberto à ideia de se juntar ao Real Madrid.

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