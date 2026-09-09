Momento amargo para o BVB e Karetsas. O veloz ponta grego se sentou repentinamente no gramado, sem qualquer ação de um adversário, após 23 minutos no Signal Iduna Park. Antes, ele havia feito um drible absolutamente normal e dado um passe. Depois, porém, levantou o braço e pediu atendimento. Pouco depois, os paramédicos correram até ele, e o reforço foi retirado de campo ao som dos aplausos dos torcedores e com lágrimas nos olhos.

"Quando os médicos nem olharam para as pernas, mas ficaram apenas na parte superior do corpo, me deu um frio na espinha. Uma história dessas a gente não deseja a ninguém. São imagens muito pesadas que tivemos de ver", declarou o ícone do clube de Dortmund, Mats Hummels, como comentarista da Prime Video.

O grego será agora examinado no hospital, "para no fim descartar tudo. Temos de esperar para ver o que os próximos dias vão mostrar", disse o diretor-geral esportivo Lars Ricken após a vitória por 3 a 2 sobre os espanhóis. Ele próprio estava "naturalmente bastante chocado. Foram problemas circulatórios surgidos do nada. Não havia nenhum sinal disso", afirmou Ricken.

Ole Book se pronunciou de forma semelhante. "Eu saí com ele, mas naquele momento ele não conseguia falar diretamente. Naturalmente, esperamos que melhore muito, muito rápido e que não seja nada grave", disse o diretor esportivo do Dortmund.

Book também afirmou que não havia sinais de problemas. "Aconteceu muito de repente. Ele se sentou e depois foi levado ao hospital para exames complementares, onde ainda está agora. Isso obviamente prejudica bastante o clima."

O BVB havia informado no início do segundo tempo que o reforço de 18 anos estava "bem, dadas as circunstâncias". Essa mensagem também foi repassada pelo técnico Niko Kovac à sua equipe no intervalo. "Eu disse aos meus jogadores que está tudo bem. Eles também ficam preocupados", afirmou Kovac.

Em um setor sensibilizado pela parada cardíaca de Christian Eriksen ou pelos colapsos repetidos da estrela do Bayern, Jamal Musiala, o BVB não dará atualizações constantes de situação, disse um porta-voz em resposta a uma consulta da SID nesta quarta-feira. Karetsas continua "bem, dadas as circunstâncias". Mais do que isso, disse o presidente Hans-Joachim Watzke, ele também não sabia.

Getty Images

Grande azar: quem está atualmente lesionado no BVB?

Para o BVB, uma ausência mais longa de Karetsas seria um duro golpe. O reforço Giannis Konstantelias já havia rompido o ligamento cruzado em sua primeira partida na Bundesliga contra o HSV, na primeira rodada, e ficará fora por muito tempo.

Como seu substituto, Ethan Nwaneri, do FC Arsenal, foi emprestado às pressas pouco antes do fim da janela de transferências. Nwaneri entrou em campo na terça-feira no lugar de Karetsas. Também na defesa, o Dortmund enfrenta atualmente problemas com lesões. Kovac precisou substituir Nico Schlotterbeck, Emre Can e Filippo Mane no duelo contra o Villarreal.

Ramy Bensebaini também segue debilitado por causa de uma contusão no tórax, mas ele de qualquer forma não poderia atuar devido ao cartão amarelo-vermelho recebido na partida contra a Atalanta Bergamo (1 a 4), em fevereiro.