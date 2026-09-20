Niko Kovac, técnico do Borussia Dortmund, conteve as lágrimas antes de encerrar uma entrevista de televisão assim que soube da trágica morte de seu amigo próximo e ex-auxiliar Peter Hermann, ao vivo pela televisão alemã.

Kovac, de 54 anos, concedia uma entrevista à rede "Sky Sport Alemanha" após a vitória do Borussia Dortmund por 1 a 0 sobre o Stuttgart quando foi informado da notícia.

A forte comoção ficou evidente no técnico do Borussia Dortmund durante o anúncio da notícia, quando o apresentador Sebastian Hellmann o comunicou sobre o triste episódio.

O apresentador recebeu a notícia durante a realização da entrevista antes de repassá-la a Kovac e aos comentaristas Lothar Matthäus e Julia Simic.

Em seu comentário sobre a triste notícia, Kovac disse: "Isso me faz sentir um pouco de falta de ar. Há um mês ou dois eu ainda tentava conversar com ele, mas isso já não é mais possível de forma alguma. Infelizmente, sua doença não tinha cura. Estou muito triste, perdemos uma boa pessoa."

Kovac explicou que, quando tentou falar com seu velho amigo em um momento anterior, a filha de Hermann atendeu à sua ligação.

Hermann morreu aos 74 anos, após uma longa luta contra a esclerose lateral amiotrófica, uma das doenças neurodegenerativas.

Hermann havia trabalhado como auxiliar do técnico Jupp Heynckes quando o Bayern de Munique conquistou sua primeira tríplice coroa em 2013, e voltou ao Bayern de Munique novamente quando Heynckes retornou em 2017, antes de permanecer por mais um ano quando Kovac assumiu o comando técnico.

Hermann ocupou o cargo de auxiliar técnico em mais de 1000 partidas por diversos clubes, incluindo Schalke, Hamburgo, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund.

Após sua entrevista à rede Sky, o profundamente abalado Kovac cancelou sua aparição na mídia no programa Aktuelles Sportstudio, do canal ZDF, o que foi revelado pela apresentadora Katrin Müller-Hohenstein na noite de sábado.

Kovac conteve as lágrimas durante a entrevista coletiva após a partida, dizendo: "De minha parte e também de meu irmão, nossos sinceros pêsames à família de Peter. Perdemos um grande homem. Não apenas como auxiliar técnico em Munique, mas também como auxiliar técnico quando eu ainda era jogador no Leverkusen. É um verdadeiro choque."



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