Choque antes do pontapé inicial... Jogador do Liverpool anuncia a aposentadoria da seleção

A seleção japonesa sofreu um duro golpe poucos dias antes do início de sua campanha na Copa do Mundo de 2026, depois que o capitão dos “Samurais Azuis”, Wataru Endo, anunciou oficialmente sua retirada da lista de convocados para o torneio, além de sua decisão de se aposentar definitivamente do futebol internacional.

A decisão surpreendente veio apenas três dias antes da partida de estreia do Japão contra a Holanda, depois que o meio-campista do Liverpool não conseguiu se recuperar totalmente da lesão no tornozelo sofrida durante o confronto de sua equipe contra o Sunderland na Premier League, em fevereiro passado.

Indo passou por uma cirurgia após a lesão, antes de retornar ao banco de reservas na última rodada da temporada contra o Brentford no mês passado, mas suas tentativas de se recuperar a tempo para a Copa do Mundo não foram bem-sucedidas.

O jogador de 33 anos participou apenas do primeiro tempo da partida amistosa contra a Islândia em 31 de maio, antes de pedir para ser substituído após sentir algumas dores, o que levantou dúvidas sobre sua preparação física.

Mensagem comovente

Em comunicado publicado em suas contas oficiais nas redes sociais, Endo confirmou que sua trajetória com a seleção japonesa chegou ao fim.

O capitão do Japão disse: “Conforme anunciado, vou deixar a lista da seleção que disputará a Copa do Mundo. Desde que sofri a lesão, dei tudo de mim até este momento, por isso não sinto nenhum arrependimento”.

Ele acrescentou: “É claro que sinto tristeza por não poder participar da Copa do Mundo, mas estou orgulhoso do que conquistamos juntos desde a Copa do Mundo do Catar e do papel que desempenhei como capitão desta seleção, que transformou o sonho de ganhar a Copa do Mundo em uma meta realista na qual todos acreditamos”.

Ele continuou: “A seleção atual conta com um grupo fantástico de jogadores, e confio na capacidade deles de superar todas as dificuldades e alcançar conquistas que o futebol japonês nunca alcançou antes”.

No final de sua mensagem, Endo anunciou sua aposentadoria da seleção, dizendo: “Com o fim desta etapa, deixo de representar a seleção nacional. De agora em diante, vou torcer pela seleção japonesa como um torcedor, assim como o resto da torcida. Acredito que o dia em que o Japão conquistar a Copa do Mundo chegará algum dia”.

Indo deixa a seleção japonesa após disputar 73 partidas internacionais desde sua estreia em 2015, nas quais marcou 4 gols, além de ter assumido a braçadeira de capitão desde o final da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

O sofrimento aumenta

A comissão técnica da seleção japonesa decidiu convocar o atacante do Borussia Mönchengladbach, Shuto Machino, para compensar a ausência do capitão da equipe na lista final para a Copa do Mundo.

O sofrimento do Japão aumenta antes do início do torneio, com a ausência contínua de vários de seus principais astros devido a lesões, entre os quais Kaoru Mitoma e Takumi Minamino, que foram excluídos da lista de convocados para a Copa do Mundo.

A seleção japonesa estreia na competição enfrentando a Holanda no Grupo F, antes de enfrentar a Tunísia seis dias depois, e encerra a fase de grupos contra a Suécia no dia 25 de junho.