Apenas 35 minutos haviam sido disputados no jogo da Bundesliga entre Leipzig e Hamburgo quando Ouedraogo ficou caído no gramado após uma dividida com o jogador do HSV Albert Grönbäk. O diagnóstico ainda não foi divulgado, mas as imagens falavam por si: o meio-campista de 20 anos levou imediatamente a mão ao ombro e precisou ser substituído ainda antes do intervalo.

Justamente agora, o jovem talentoso corre o risco de ter de passar por mais uma pausa forçada. Na próxima quinta-feira, está marcada a primeira convocação de Jürgen Klopp. O novo técnico da seleção alemã chama para uma sequência de quatro jogos pela Nations League, mas, ao que tudo indica, terá de abrir mão do jogador do Leipzig em suas partidas de estreia. Para o jovem, é mais um revés em uma carreira já marcada pelo azar.

A preparação de verão para o jogador nascido em Mülheim já havia sido tudo menos ideal. Ainda em agosto, uma lesão capsular no ombro direito o tirou de ação por semanas.

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Assan Ouedraogo fez contra o HSV sua estreia como titular

O duelo contra o indefeso HSV significou para o jogador de 20 anos a tão esperada estreia como titular nesta temporada da Bundesliga. Antes disso, Ouedraogo havia atuado apenas no meio de semana, na Champions League, contra o Como 1907 (1 a 4), após entrar no decorrer da partida.

O fato de esse início agora terminar de forma tão abrupta causa preocupação sobretudo entre os responsáveis do Leipzig. O técnico do RB, Martin Demichelis, deixou transparecer após a goleada sobre a equipe da cidade hanseática que o jovem provavelmente voltou a se machucar no mesmo local.

"Não parece bom", disse ele. "Ele estava pronto para jogar. Nós esperamos até que estivesse saudável."

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Assan Ouedraogo: "Há muito tempo não via um camisa 8 tão bom"

A valorização esportiva do ex-jogador do Schalke segue altíssima na Saxônia. Demichelis destacou as qualidades de seu comandado: "Precisamos dele. Ele é um talento brutal, para a Alemanha e para o nosso clube." O treinador do RB ressaltou que "há muito tempo não via um camisa 8 tão bom nessa posição e com tanto talento".

O histórico de lesões do meio-campista, porém, está se tornando cada vez mais problemático. Desde sua transferência do FC Schalke 04 para o RB Leipzig, há dois anos, lesões recorrentes vêm tirando Ouedraogo de ritmo repetidamente. Até aqui, o jovem disputou apenas 27 partidas oficiais com a camisa do RB. Seu retrospecto de quatro gols e quatro assistências ao menos indica seu potencial.

Também na seleção da DFB, a carreira até aqui teve altos e baixos. Sob o comando do antecessor de Klopp, Julian Nagelsmann, o jogador do Leipzig entrou posteriormente no elenco alemão para a Copa do Mundo no verão, depois que o talento do Bayern Lennart Karl se lesionou na preparação. Ainda assim, ele não entrou em campo no torneio na América do Norte. Até aqui, Ouedraogo soma uma partida internacional, na qual marcou logo de cara.