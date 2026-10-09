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Chivu incomodado: "Roma anti-Inter? Por que não se fala de anti-Milan, anti-Como ou anti-Roma?"

Inter de Milão

Durante a entrevista coletiva na véspera de Inter x Parma, o técnico da Inter, Cristian Chivu, ficou um pouco incomodado com a pergunta de um jornalista, que quis saber se a Roma poderia ser o time anti-Inter neste campeonato, dando a entender que a Inter é a equipe a ser batida por ser a atual campeã. O técnico romeno respondeu assim:


“Se a Roma deve ser considerada anti-Inter? Por que não se fala também do anti-Roma? Por que nunca se fala do anti-Milan? E do anti-Como? Por que se fala só do anti-Inter?”

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