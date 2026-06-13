Chivu escolheu Palestra como sucessor de Dumfries: a contratação pelo Inter está próxima (1,67) nas cotações

A transferência de Denzel Dumfries para o Real Madrid de José Mourinho deixa uma lacuna importante na lateral direita do Inter, em uma posição que, nos últimos anos, tem sido fundamental para os sucessos dos nerazzurri. Antes do holandês, essa lateral foi ocupada por craques como o marroquino Achraf Hakimi e o português João Cancelo.





Christian Chivu está, portanto, em busca de uma grande contratação como herdeiro digno e a encontrou em Marco Palestra, da Atalanta, autor de uma grande temporada por empréstimo ao Cagliari, o que o levou a ser convocado para a seleção nacional. Para os especialistas da Snai e da Sisal, a transferência para o Nerazzurri está a um passo e paga 1,67. A única alternativa real, nas cotações, leva à Inglaterra, ao Manchester City da nova era pós-Guardiola. A ida para a Premier League é cotada a 2,50, enquanto a permanência em Bergamo vale 7,50 vezes a aposta.