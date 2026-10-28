O Club Deportivo Guadalajara apresentou oficialmente seu terceiro uniforme para a temporada 2026-27. O clube deixou de lado as icônicas listras vermelhas e brancas em favor de um elegante design preto e dourado, que já provocou intenso debate no futebol mexicano.

Produzido pela Nike como parte da iniciativa “Herencia Sagrada” da marca, o novo uniforme celebra a charrería, esporte nacional do México, ao incorporar elementos do artesanato equestre a uma peça de vestuário para o futebol de alto nível.

O destaque da camisa é uma faixa horizontal dourada e ornamentada no peito, que reproduz o piteado, minucioso bordado com fibras de cacto usado em cintos e jaquetas cerimoniais dos charros.

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Detalhes dourados percorrem as barras das mangas e a gola estruturada em estilo polo, contrastando com o tecido preto, que apresenta uma discreta textura tecida no mesmo tom por toda a peça. Em vez do escudo atual do clube, o design aposta no minimalismo retrô e resgata, bem no centro, o monograma com as letras “C” e “G” entrelaçadas do escudo histórico de 1908 do Chivas.

Além da estética voltada à tradição, a camisa conta com a mais recente tecnologia de desempenho Aero-FIT da Nike, que incorpora estruturas de malha respirável e áreas de ventilação direcionada diretamente ao tecido.

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Complementando a faixa dourada no peito, os nomes e números dos jogadores nas costas aparecem em uma fonte exclusiva influenciada pela tipografia do Velho Oeste. Já os logotipos dos patrocinadores são apresentados em prata discreto, para não sobrecarregar a paleta principal da camisa.

O lançamento representa um marco criativo ousado na parceria do Chivas com a Nike, firmada após o rompimento de grande repercussão com a PUMA. Com as primeiras remessas à venda se esgotando rapidamente e a disponibilidade internacional aumentando, a expectativa agora se volta para a primeira vez em que a torcida do Guadalajara verá o uniforme inspirado nos charros entrar em campo sob os refletores do Estádio Akron.

Compre: terceiro uniforme do Chivas para 2026-27

O terceiro uniforme do Chivas para 2026-27 já está disponível para compra na World Soccer Shop.



