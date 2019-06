Chile x Uruguai: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

No Maracanã, seleções decidem o primeiro lugar do Grupo C da Copa América, nesta segunda-feira (24), às 20h (de Brasília)

Pela terceira e última rodada do Grupo C da , e entram em campo nesta segunda-feira (24), às 20h (de Brasília), no Maracanã, de olho no primeiro lugar do grupo.

Veja informações da partida!

JOGO Chile x Uruguai DATA Segunda-feira, 24 de junho LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHILE

Com duas vitórias em dois jogos, sobre e , o Chile lidera o grupo e conta com a vantagem do empate contra o Uruguai para avançar às quartas de final em primeiro lugar.

No entanto, o técnico Reinaldo Rueda pode não contar com os seus principais jogadores: Alexis Sánchez e Arturo Vidal. Hernández e Fernandes devem ser os substitutos.

URUGUAI

Arias; Isla, Maripán, Medel e Beausejour; Pulgar, Aránguiz e Hernández (Vidal); Fuenzalida, Vargas e Fernandes (Castillo)

Assim como o Chile, o Uruguai também já entra em campo classificado para as quartas de final. Porém, ao contrário do adversário, soma quatro pontos após vencer o Equador e empatar com o Japão na segunda rodada.

O técnico Oscar Tabárez deve realizar algumas mudançar visando o triunfo e o primeiro lugar do grupo. Com lesão muscular, Laxalt deve ser substituído por González, enquanto De Arrascaeta pode entrar entre os titulares no lugar de Lodeiro ou Nández.

Provável escalação: Muslera; Cáceres, Giménez, Godín, González; Bentancur, Torreira, Arrascaeta (Nández) e Lodeiro; Suárez e Cavani.