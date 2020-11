Chile x Peru: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Jogo em Santiago é válido pela terceira rodada das eliminatórias; veja como acompanhar pela TV e pela internet

Em busca de sua primeira vitória nas , e se enfrentam nesta sexta-feira (13), a partir das 20h (de Brasília), pela terceira rodada da competição. A partida não será transmitida para o . Na Goal, você também pode acompanhar a partida minuto a minuto.

QUANDO SERÁ?

JOGO Chile x Peru DATA Sexta-feira, 13 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Nacional de Santiago (CHI) HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Mauro Pimentel/AFPGetty Images)

A partida não será transmitida para o Brasil. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sem vencer nas eliminatórias, o Chile quer aproveitar que jogará em casa para somar seus primeiros três pontos na competição. A Roja conta com o retorno de Bravo ao gol, porém, Medel, Aranguiz e Vargas são desfalques para o duelo.

O Peru também entrará em campo em busca de sua primeira vitória no campeonato. A seleção peruana não terá Farfan, com uma grave lesão no joelho, e Gianluca Lapadula pode receber uma oportunidade no ataque.

Escalação do Chile: Bravo; Isla, Diaz, Vegas, Beausejour; Vidal, Pulgar, Pinares; Orellana, Mora, Sanchez.

Escalação do Peru: Gallese; Advincula, Abram, Ramos, Trauco; Yotun, Tapia, Aquino; Carrillo, Ruidiaz, Flores.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHILE

JOGO CAMPEONATO DATA Chile 2 x 2 Eliminatórias 13 de outubro de 2020 2 x 1 Chile Eliminatórias 8 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Chile Eliminatórias 17 de novembro de 2020 18h (de Brasília) Chile x Eliminatórias 25 de março de 2021 A confirmar

PERU

JOGO CAMPEONATO DATA Peru 2 x 4 Brasil Eliminatórias 13 de outubro de 2020 Paraguai 2 x 2 Peru Eliminatórias 8 de outubro de 2020

Próximas partidas