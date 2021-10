Chile x Paraguai: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste domingo (10), às 21h (de Brasília), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022; veja como acompanhar ao vivo na TV

Chile e Paraguai se enfrentam neste domingo (10), às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em partida válida da 5ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chile x Paraguai DATA Domingo, 10 de outubro de 2021 LOCAL Estádio Nacional do Chile - Santiago, Chile HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A SporTV, na TV fechada, transmite com exclusividade o jogo deste domingo (10). Na Goal , você também acompanha a partida em tempo real.

Qual o número do SporTV?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Chile e Paraguai se enfrentam por uma das rodadas adiadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O Chile vem de derrota por 2 a 0 para o Peru, já o Paraguai empatou em 0 a 0 com a Argentina.

Para esse duelo, o Chile já não contaria com Eduardo Vargas, que se quer foi convocado, machucado, além de Eugenio Mena. Já o Paraguai não contará com Héctor Martínez e Blás Riveros também machucados.

Provável escalação do Chile: Bravo; Isla, Medel, Maripán, Vegas; Nuñez, Pulgar, Aranguiz, Meneses; Brereton Díaz e Alexis Sánchez.

Provável escalação do Paraguai: Silva; Rojas, Gustavo Gómes, Júnior Alonso, Alderete, Arzamendia; Morel, Villasanti, Almirón; Sanabria e Romero.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

CHILE

JOGO CAMPEONATO DATA Colômbia 3 x 1 Chile Eliminatórias - América do Sul 9 de setembro de 2021 Peru 2 x 0 Chile Eliminatórias - América do Sul 7 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chile x Venezuela Eliminatórias - América do Sul 14 de outubro de 2021 21h (de Brasília) Paraguai x Chile Eliminatórias - América do Sul 11 de novembro de 2021 12h (de Brasília)

PARAGUAI

JOGO CAMPEONATO DATA Paraguai 2 x 1 Venezuela Eliminatórias - América do Sul 9 de setembro de 2021 Paraguai 0 x 0 Argentina Eliminatórias - América do Sul 7 de outubro de 2021

Próximas partidas