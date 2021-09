Chile x Brasil: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas das eliminatórias

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (2), pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas; veja como acompanhar na TV e na internet

Defendendo a liderança, o Brasil visita o Chile nesta quinta-feira (2), no estádio Monumental de Santiago, a partir das 22h (de Brasília), pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Chile x Brasil DATA Quinta-feira, 2 de setembro de 2021 LOCAL Estádio Monumental de Santiago, Santiago - CHI HORÁRIO 22h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego Haro (PER)

Assistentes: Jonny Bossio e Jesus Sanchez (PER)

VAR: Victor Carrillo (PER)

ONDE VAI PASSAR?



Chile quer o triunfo em casa / Foto: Getty

A TV Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHILE

Com seis pontos, o Chile quer o triunfo em casa para seguir próximo da zona de classificação à Copa do Mundo.

🎙 Don @kingarturo23 tiene claro el importante desafío de #LaRoja en esta inusual triple fecha Clasificatoria. 🇨🇱⚽



Arturo, cómo imaginas el partido contra Brasil❓ #VamosLaRoja pic.twitter.com/FLH20Pg29u — Selección Chilena (@LaRoja) September 1, 2021

A roja não poderá contar com Brereton (Blackburn) e Sierralta (Watford), pois a dupla atua na Premier League e acabou seguindo a determinação para ficarem em seus clubes. Outro desfalque é Alexis Sanchez, com lesão na panturrilha. Desta forma, Eduardo Vargas liderará o setor ofensivo.

Provável escalação do Chile: Bravo; Isla, Medel, Maripan, Mena; Vidal, Aranguiz, Pulgar; Jiminez; Meneses, Vargas.

BRASIL

Na liderança das eliminatórias, o Brasil não poderá contar com os jogadores que atuam na Premier League. Além disso, o técnico Tite ganhou novos desfalques nesta quinta-feira, após o Zenit exigir os retornos de Malcom e Claudinho.

E vamos de bola rolando no treino da #SeleçãoBrasileira! Acertando os últimos detalhes antes do duelo contra o Chile, pelas #Eliminatórias. 🇧🇷⚽

Fotos: @lucasfigfoto / CBF



Fotos: @lucasfigfoto / CBF pic.twitter.com/iVr3QXI7lY — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 1, 2021

Desta forma, o treinador, que escondeu as atividades da seleção, e acabou mudando a lista de convocados, deve promover forçadamente mudanças na equipe titular, com Matheus Cunha, Hulk e Vinicius Junior brigando por um lugar no ataque, por exemplo.

Provável escalação do Brasil: Weverton, Dani (ou Danilo), Marquinhos, Militão, Alex Sandro, Casemiro, Paquetá, Everton Ribeiro, Neymar, Gabigol e Matheus Cunha (Hulk, Vinicius Jr).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHILE

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 1 x 0 Chile Copa América 2 de julho de 2021 Chile 0 x 2 Paraguai Copa América 24 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Equador x Chile Eliminatórias 5 de setembro de 2021 18h (de Brasília) Colômbia x Chile Eliminatórias 9 de setembro de 2021 20h (de Brasília)

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Argentina 1 x 0 Brasil Copa América 10 de julho de 2021 Brasil 1 x 0 Peru Copa América 5 de julho de 2021

Próximas partidas