Chile “para” no trânsito de São Paulo e jogo com Colômbia vai atrasar 20 min

Time cruzou a cidade de São Paulo na hora do rush e ficou quase duas horas preso no engarrafamento.

A delegação do viveu uma situação inusitada antes do jogo contra a , nesta sexta, pelas quartas da . Hospedada na zona sul da cidade, a equipe “travou” no trânsito de , demorou quase duas horas para chegar em Itaquera e, com isso, o duelo teve de ser adiado por 20 minutos.

🚨 ¡Cambio en el horario!



⏰ El partido entre #LaRoja y Colombia comenzará a las 19:20 horas.



¡#VamosChile! — Selección Chilena (@LaRoja) June 28, 2019

A informação foi confirmada pela federação do Chile, em seu Twitter. Os atuais bicampeões da Copa América estão no hotel Hilton, na zona sul de São Paulo, perto da avenida Berrini. Até o estádio do , na zona leste, são mais de 55 km de distância. Na hora do rush paulistano, isso significou duas horas travado no trânsito.

