Chilavert responde às declarações ofensivas de Dugari: Não vamos enfrentar a França... mas sim uma seleção africana

O lendário goleiro paraguaio José Luis Chilavert gerou grande polêmica com um comentário polêmico sobre a seleção francesa, um dia antes do confronto de seu país contra a França nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em resposta a declarações provocativas do francês Christophe Dugarry.

Chilavert disse em suas redes sociais: “Na Copa do Mundo de 1998, enfrentamos os franceses, e agora o Paraguai enfrentará uma seleção africana”, em uma clara referência à diversidade étnica da seleção francesa.

A resposta polêmica de Chilavert veio depois que Dugarry, campeão da Copa do Mundo com a França em 1998, menosprezou a seleção paraguaia em entrevista à Rádio “Monte Carlo”, na qual o ex-atacante afirmou: “A seleção do Paraguai sofrerá uma derrota esmagadora e será humilhada. Eles vão querer se defender porque são incapazes, realmente incapazes. Vou repetir duas vezes para ficar claro: no ataque, eles são um desastre.”

O ex-jogador do Vélez não se limitou a ignorar essas palavras, mas também usou as redes sociais para responder, relembrando a partida que opôs os dois países nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1998, na qual a seleção francesa eliminou a paraguaia por 1 a 0 graças ao gol de ouro de Laurent Blanc aos 23 minutos da prorrogação, antes de a seleção francesa conquistar posteriormente o título da Copa do Mundo.

Essa última polêmica se soma a uma série de confrontos nos quais Chilavert se envolveu recentemente; nos últimos dias, ele entrou em um confronto público acirrado com o técnico Gustavo Álvaro, criticando seu papel atual na seleção nacional e também questionando as habilidades do goleiro Orlando Gil, o que levou a esposa do jogador a defendê-lo publicamente.

Paraguai e França se enfrentam hoje, sábado, no estádio da Filadélfia, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, em um confronto marcado por uma tensão sem precedentes fora de campo, antes mesmo de o jogo começar.