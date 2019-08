Chiellini sofre lesão em treinamento com a Juventus e precisará ser operado

Zagueiro será submetido a cirurgia ainda sem data marcada e tem temporada 2019-20 comprometida por conta de uma grave lesão no joelho

Más notícias para a . Giorgio Chiellini sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito durante o treinamento desta sexta-feira (30), com a Juventus.

A notícia foi comunicada pelo clube da Juventus por meio de uma nota oficial publicada nas redes sociais e no site do clube.

Giorgio @chiellini ha riportato durante l'allenamento odierno la distorsione del ginocchio destro e la lesione del legamento crociato anteriore.



Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni.



De acordo com a nota, a Juventus especificou que o zagueiro será submetido a uma cirurgia: "Durante o treinamento de hoje, Giorgio Chiellini sofreu uma lesão do joelho direito. O diagnóstico após os testes realizados no centro médico do clube mostraram uma lesão do ligamento cruzado anterior. A cirurgia precisará ser realizada nos próximos dias".

Desta forma, a temporada do capitão da Juventus está comprometida. A Juve não divulgou o tempo de recuperação, o que deverá ocorrer somente após a cirurgia.