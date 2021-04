Chiellini quer mais “problemas” como Cristiano Ronaldo na Juventus

O zagueiro da equipe italiana garantiu que a queda de rendimento não tem nada a ver com o português

Comparada às últimas temporadas, a atual temporada da Juventus pode ser considerada como bem abaixo do esperado. Afinal de contas, a Velha Senhora caiu nas oitavas de final da Champions League e, após nove títulos consecutivos de Serie A vê o Scudetto a detalhes de ser confirmado pela Inter de Milão. Em meio às razões que explicam a queda de rendimento da equipe de Turim, críticos na Itália colocam até mesmo Cristiano Ronaldo como culpado, algo que é completamente refutado pelo capitão Giorgio Chiellini.

“Se o problema da Juventus é Cristiano Ronaldo, queríamos ter mais problemas assim”, disse o veterano zagueiro em entrevista à Sky Sport. O jogador seguiu em sua avaliação sobre os motivos para a temporada abaixo do esperado da Juve, que ainda tem a final da Coppa Italia a disputar contra a Atalanta, e, pensando jogo a jogo, quer ver os bianconeri pensando apenas em vencer o máximo de partidas possível. No entanto, Chiellini demonstrou já ter jogado a toalha em relação à Serie A italiana.

“Não podemos pensar no que passou e no que poderia ter passado. Nós temos que chegar à posição mais alta possível, que talvez seja a segunda, porque a Inter está longe, mas nós estamos mirando ali”, concluiu.

Com oito rodadas a serem disputadas no Campeonato Italiano, a Juventus ocupa a terceira posição, com um ponto a menos do que o Milan e a 12 de distância da Inter de Milão – líder e provável campeã após 11 anos. Cristiano Ronaldo lidera a artilharia da Serie A italiana, com 25 gols marcados.