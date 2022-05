Chiellini na Juventus: história, feitos, títulos e mais do zagueiro italiano

Um dos grandes zagueiros italianos e da história da Juventus, Giorgio Chiellini anunciou que irá deixar a Velha Senhora nesta última quarta-feira (11), após derrota para a Inter de Milão na Copa da Itália.

No pós-jogo, o zagueiro declarou: "É triste sair com um ano sem vitórias depois de dez anos, tem que ser aceito. Deve haver algo em nós para os próximos anos, a Inter provou ser mais forte em todos os quatro confrontos. Na segunda-feira (16) comemorarei e me despedirei do estádio da Juventus, mas entregarei o cetro a muitos jovens".

"O que eu poderia ter feito, agora cabe aos rapazes continuar. Com alegria e serenidade, deixo esta equipe. Em breve serei o maior fã."

"Há ciclos e faz parte do jogo. Faz parte da vida, você tem que aceitá-la, mas também tem que estar ciente de que temos que ter essa energia extra para nos dar este reinício".

Aos 37 anos, o atleta soma quase dez taças da Serie A Italiana ao longo de 17 anos atuando pela Velha Senhora. Veja, abaixo, tudo sobre a grande carreira de Chiellini na Juventus.

Como foi a chegada de Chiellini na Juventus?

Getty Images

Quando começou sua carreira pela equipe italiana, na época, Chiellini era um jovem de apenas 22 anos, o qual vinha da Fiorentina para formar a zaga com ninguém menos que Fabio Cannavaro, vencedor da Bola de Ouro de 2006. Inclusive, o jogador Zambrota também atuava pela Juventus, ou seja, a dupla de zagueiros da campeã Ítalia de 2006 estava ali para o recém chegado Giorgio Chiellini se inspirar.

Outros atletas que também já estavam na equipe eram Gianluigi Buffon e Del Piero, dois grandes atletas e históricos para o país, que seriam companheiros de Chiellini para sua estadia na Juventus. Curiosamente, Ibrahimovic também estava naquele time de estrelas, tornando-se colega de clube do zagueiro por alguns anos.

Não demorou para que o atleta conquistasse sua primeira taça com a Velha Senhora, que subiu para a primeira divisão italiana na temporada 2006/07, quando foi campeã da segunda divisão nacional.

Quais títulos Chiellini conquistou pela Juventus?

Getty Images

Considerando a segunda divisão italiana, o zagueiro pôde ser campeão de muitas taças até anunciar sua saída. Vale destacar que Chiellini foi eneacampeão seguidamente da Serie A, conquistando o troféu de 2011/12 até 2019/20. Veja os títulos do atleta pela equipe:

9x Campeão Italiano - Serie A TIM (2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2019/20)

5x Campeão da Taça da Itália - Coppa Italia (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2020/21)

5x Campeão da Supertaça da Itália - Supercoppa Italiana (2012/13, 2013/14, 2015/16, 2018/19 e 2020/21)

1x Campeão da Segunda Divisão Italiana - Serie B (2006/07)

Não há, além disso, como deixar de citar a chegada da Juventus na final de duas Champions League com a ajuda do zagueiro, nas temporadas de 2014/15 e 2016/17, quando a Velha Senhora acabou derrotada para Barcelona e Real Madrid, respectivamente.

Individualmente, fugindo das participações pela Juve, Chiellini recebeu o título de melhor zagueiro da Eurocopa de 2020, quando foi campeão do torneio com a Itália.

Natural de Pisa, na Itália, o defensor se tornou um dos grandes ídolos não apenas do clube, como também para seu país, somando grandes participações pela seleção nacional e virando referência para jovens zagueiros que chegam agora para o esporte.