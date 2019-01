Chiellini: "Cristiano Ronaldo acabou com meus sonhos diversas vezes"

Chiellini comemora aliviado por ter CR7 ao seu lado na Juventus; jogadores já se enfrentaram em decisões da Champions League

Giorgio Chiellini admitiu estar aliviado por Cristiano Ronaldo jogar ao seu lado na Juventus. Rivais na época em que o português atuava no Real Madrid, o zagueiro revelou que já teve seus sonhos destruídos "muitas vezes” por CR7.

Em entrevista à BBC Sport, o defensor da Velha Senhora relembrou as derrotas para Ronaldo em diferentes edições da Champions League: "Cristiano marcou muitas, muitas e muitas vezes contra nós e destruiu meus sonhos. Antes a Champions League era um sonho, agora é um alvo, porque Cristiano é o melhor jogador do mundo e precisamos dele para dar o último passo”.

Chiellini aproveitou para elogiar as atitudes do companheiro de equipe nos bastidores do clube e ressaltou que a Juventus mudou após a chegada de Ronaldo.

"Ele tem habilidades fantásticas em campo, mas fora de campo, sua atitude - como ele trabalha, como ele se prepara para o jogo, como ele vive todos os dias de sua vida - pode nos ajudar. A equipe mudou”, disse.

Cristiano Ronaldo surpreendeu o mundo do futebol ao trocar o Real Madrid para atuar com a Juventus em especial, o companheiro de equipe, Chiellini. O italiano chegou ao time de Turim em 2015 e, desde então, se tornou ídolo do clube: "Eu não acreditei no começo. Mas depois de alguns dias de rumores, conversei com o presidente, Andrea Agnelli e fiquei surpreso. Acho que para muitos fãs e também para os jogadores não foi tão normal”.

Aos 34 anos, o zagueiro ainda não pensa em aposentadoria, mas admitiu estar preparado para o fim da carreira profissional: "Eu não sei quanto tempo vou jogar. Eu vivo dia após dia e penso apenas no próximo jogo. Estou muito feliz, gosto de treinar e jogar neste time e estou orgulhoso de nossa equipe. Nessa idade, não podemos pensar muito adiante. Mas eu me preparei para o fim da minha carreira”.

Por fim, Giorgio Chiellini comentou sobre o favoritismo da Juventus na Champions League 2018-19. Na busca pelo título, a Juve encara o Atlético de Madrid pelas oitavas de final da competição. O primeiro duelo da fase eliminatória ocorre em 20 de fevereiro, no Wanda Metropolitano.

"Penso que somos uma das quatro ou cinco equipas favoritas junto a Barcelona, Manchester City, Real Madrid e Bayern de Munique. Mas também tem o PSG e o Atlético de Madrid que podem alcançar a vitória”.